Matrimonio a Prima Vista 7: coppie, puntate, appuntamenti | Tutto quello che c’è da sapere

Nella prima serata di martedì 5 ottobre ha fatto il suo debutto la settima edizione di Matrimonio a Prima Vista, show che dal 2019 va in onda su Real Time. Ecco quali sono le coppie che prenderanno parte al reality.

Arrivato nella versione italiana nel 2016 e condotto da Francesco Cavuoto, Matrimonio a Prima Vista ha fin da subito convinto il pubblico da casa conquistando ottimi risultati e riuscendo ad accrescere la media dei telespettatori edizione dopo edizione, soprattutto grazie al passaggio da Sky a Discovery+, network proprietario di Real Time.

La nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista

Questa settima edizione che andrà in onda dal 5 ottobre al 23 novembre, ha visto la conferma di Francesco Cavuoto alla conduzione e degli esperti Mario Albis e Nada Loffredi a cui si è aggiunto Andrea Favoretto che ha sostituito Fabrizio Quattrini. Durante la prima puntata trasmessa martedì i telespettatori hanno visto la formazione delle nuove coppie da parte degli esperti che hanno avuto modo di studiare i concorrenti e il matrimonio. Ma chi sono i partecipanti di questa nuova edizione?

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista

La prima coppia presentata è quella formata da Jessica e Sergio. Lei ha 32 anni e dopo aver conseguito la laurea in Design ha iniziato a lavorare come visual merchandiser, per poi diventare un’imprenditrice nel campo degli accessori e dell’abbigliamento. Lui ha 38 anni e dopo aver lavorato a lungo nella ristorazione ha girato il mondo per poi tornare in Italia per lavorare come sviluppatore di franchising per un’importante catena di ristoranti. La seconda coppia è invece formata da Martina e Davide. Martina ha 30 anni viene da Gallarate in provincia di Varese e lavora come assistente di volo, sogno che aveva fin da bambina data la sua passione per i viaggi. Davide ha 31 anni e arriva da Lugo in provincia di Ravenna. Nella vita di tutti i giorni lavora come responsabile finanziario ma è anche un grande appassionato di vita notturna infatti è noto per essere uno dei PR più popolari della sua zona.

La terza e ultima coppia è invece composta da Dalila e Manuel. Dalila ha 35 anni e dopo aver svolto diverse mansioni ha iniziato a lavorare come segretaria in una clinica veterinaria trovando la sua stabilità. Inoltre è una grande appassionata di viaggi ed è molto legata alla sua famiglia. Manuel invece ha 35 anni e viene da Roma, nella vita gestisce la tabaccheria di famiglia dove lavora insieme alla madre. Nel tempo libero ama fare lunghe passeggiate e immergersi nella natura.

Gli ascolti del primo episodio

Il primo episodio di Matrimonio a prima vista ha rispettato le aspettative, confermando i risultati delle scorse edizioni con una media di 527.000 spettatori durante la prima parte e 604.000 nella seconda parte con uno share del 3.8%.