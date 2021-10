Vita da Carlo, la serie autobiografica di Carlo Verdone: anticipazioni, trama, cast | Cosa sapere

Caro Verdone è uno degli artisti a tutto tondo più amati del mondo dello spettacolo italiano. Non smette mai di stupire i fan e non farà eccezione nemmeno stavolta con la nuova serie tv intitolata Vita da Carlo. Ecco tutti i dettagli sul suo nuovo progetto.

La straordinaria carriera di Carlo Verdone

Nato a Roma il 17 novembre 1950, Carlo Gregorio Verdone è un attore, regista, sceneggiatore e comico. È un artista a tutto tondo, non a caso è uno dei pilastri fondamentali del mondo dello spettacolo italiano. Fin da piccolo è stato affascinato dal mondo del cinema, anche perché il padre Mario è stato dirigente del Centro sperimentale di cinematografia. Dopo essersi diplomato al liceo classico, si è laureato in Lettere moderne presso l’Università La Sapienza. Ha esordito nel mondo del cabaret per poi passare al teatro. Il regista televisivo Enzo Trapani nel 1977 gli ha dato la possibilità di debuttare nel piccolo schermo nel varietà Non stop. Da allora ha scalato la vetta del successo, collezionando una serie di successi. I film più noti sono compagni di scuola, maledetto Il giorno che t’ho incontrato, Viaggi di nozze, Posti in piedi in paradiso e Sotto una buona stella. Nel 2013 ha partecipato al film La grande bellezza che ha riscosso un successo tale da aggiudicarsi l’Oscar come miglior film straniero. Allo stesso tempo ha girato il videoclip di alcune canzoni, come Mi piaci di Alex Britti e Meraviglioso dei Negramaro. Adesso andrà in onda la nuova serie tv Vita da Carlo su Amazon Prime Video. Ecco di cosa si tratta.

Novità sulla nuova serie

La serie tv Vita da Carlo è stata scritta è interpretata da Carlo Verdone. Quest’ultimo interpreta se stesso. Si descrive come un uomo generoso e molto gentile con i fan che incontra per strada. La sua vita privata si divide tra amici e una donna che svolge il lavoro di farmacista. Un giorno tutto cambierà quando qualcuno gli propone di candidarsi per diventare sindaco di Roma. I primi 4 episodi saranno presentati in anteprima alla Festa del cinema di Roma e l’anteprima è già disponibile per i più curiosi. Potrà contare su un formidabile cast formato da Max Tortora, Andrea Pennacchi, Monica Guerritore, Caterina De Angelis e tanti altri ancora.

Vita privata dell’attore

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore ha un fratello regista di nome Luca mentre la sorella Silvia è la moglie di Christian De Sica. Carlo Verdone è stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarparelli. Si sono separati, ma non hanno divorziato e hanno ha avuto due figli: Giulia e Paolo. Entrambi sono apparsi nel piccolo schermo in alcuni film come Posti in piedi in paradiso. È un grande appassionato di musica rock e collezione moto d’epoca. Non a caso è un batterista amatoriale e ha collaborato suonando in studio con gli amici Lucio Dalla e Antonello Venditti.

