Ricordate la ballerina di Amici Anbeta? Eccola oggi a 41 anni [FOTO]

Il grande pubblico di Amici ricorderà di certo Anbeta Toromani, dapprima ballerina prodigioso, in seguito nello staff dei professionisti e degli insegnanti del programma di Maria De Filippi. Eccola oggi.

L’avventura di Anbeta Toromani ad Amici

Lei è stata una delle grandi protagoniste passate del talent di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. All’interno del programma ha debuttato, nel 2002, come allieva, conquistando il cuore del grande pubblico. Allora, la trasmissione, si chiamava ancora Saranno Famosi, e lei, Anbeta Toromani, arrivò seconda dietro la cantante Giulia Ottonello. De Filippi, non si fece scappare Anbeta e la volle con se, inserendola nello staff dei professionisti.

Anbeta Toromani, con qualche pausa, è rimasta nel programma di Canale 5 sino al 2010, quando sono iniziati i primi attriti con Maria De Filippi. In altre vesti, come giudice del Serale, Anbeta è tornata negli studi di Cologno Monzese, ma qualcosa sembrava inevitabilmente essersi rotto dopo queste parole della conduttrice di Amici: “Chi come ma ha a che fare con questo lavoro sa che questo ha un livello diverso. I commenti deve farli a casa tua e non davanti a un ragazzo di vent”anni. Ho molto rispetto per tutti i professionisti e per voi ballerini, ma ogni tanto vi lasciate andare a commenti, specie tu Anbeta . Non fare l’ètoile che prende e se ne va“.

Anbeta oggi

Oggi Anbeta Toromani ha 41 anni e lavora tra l’Italia e l’Albania come insegnante di danza, collaborando con i maggiori teatri dei due Paesi. In un’intervista di qualche tempo fa, rilasciata ad Adnkronos, la ballerina ha raccontato: “Non rimpiango nulla degli anni trascorsi in tv, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi in Italia non mi permettevano di fare nemmeno le audizioni”.

Anbeta ha trovato anche l’amore in questi anni, con il collega – storico ballerino del Teatro San Carlo di Napoli – Alessandro Macario.