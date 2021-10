Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 ottobre, Adelaide è su tutte le furie: cosa c’è tra Flora e Umberto?

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, venerdì 15 ottobre, della soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, in onda dalle 15.55 circa.

La puntata di oggi

Questo pomeriggio, su Rai Uno dalle 15.55, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Il Paradiso delle Signore. Andiamo a vedere le anticipazioni del 15 ottobre. Stefania racconta la serata passata a casa di suo padre Ezio, Veronica e Gemma. Non sarà però che Gloria sta origliando la conversazione. Ad ogni modo, il Colombo, da poco tornato a Milano, non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con la Moreau. Ma Gemma, come abbiamo visto nella scorsa puntata, è molto gelosa del rapporto tra Stefania e Gloria e scopriremo a breve il suo piano per sabotare, sul lavoro, la sua sorellastra.

Flora, intanto, è in ritardo sulla consegna della nuova collezione, motivo che accede un’aspra polemica tra la stilista e Vittorio Conti. Ma, nel dibattito, interviene Umberto, che prende le difese di Flora, scatenando le ire del patron del grande magazzino milanese, desideroso di certo di non farsi scavalcare all’interno delle quattro mura del Paradiso. Ma anche quelle di Adelaide, gelosa del comportamento di suo marito, di solito distaccato dagli affari del negozio, che ha deciso di andare contro al suo ex genero.

La gelosia della Contessa

La Contessa ha capito che Flora nutre dei sentimenti nei confronti di Umberto, dimostrando ancora una volta la sua lungimiranza. Con il passare delle puntate scopriremo quanto questo stravolgerà il Paradiso e la narrazione dell’amata soap. Dopo la discussione con Flora, che ha scosso tutto lo staff, Vittorio si lascerà andare a delle confessioni sulla sua vita privata.

Parlando con Tina, il Conti, rivelerà di quanto sia stato doloroso la separazione da Marta Guarnieri e di quanto abbia faticato a riprendersi. Scopriremo dunque un lato nuovo del patron del grande magazzino che si mostrerà pronto finalmente a voltare pagina. Per lui ci sarà un nuovo amore? Staremo a vedere.