Uomini e Donne, anticipazioni 15 ottobre: è il giorno della cacciata di Joele?

La 26esima edizione di Uomini e Donne ha preso il via da poco più di 1 mese e come di consueto anche nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 a partire dalle 14:45. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova puntata dello show di Maria De Filippi.

In onda dal 1996, Uomini e Donne è uno dei programmi di maggiore successo del panorama televisivo italiano che in più di 20 anni è riuscito a conquistare milioni di telespettatori raccontando le storie d’amore, i tradimenti e le difficoltà di tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici coinvolti nelle varie edizioni.

Uomini e Donne anticipazioni venerdì 15 ottobre

Secondo le anticipazioni riportate nella puntata di venerdì 15 ottobre avrà ancora molto spazio la vicenda di Joele Milan, tronista di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Maria De Filippi sembra essere convinta a cacciare il giovane dallo studio, dopo aver scoperto il suo tentativo di ingannare il pubblico da casa e gli autori dello show. Infatti, Joele avrebbe provato a mettersi d’accordo con la pretendente Ilaria, nel tentativo di sentirla al di fuori del programma tramite il profilo Instagram di un amico. Purtroppo per il il tronista le cose non sono andate come sperato, poiché Joele ha rivelato il suo piano con ancora il microfono addosso permettendo ad autori e tecnici del programma di Canale 5 di ascoltare tutto.

Joele Milan cacciato da Uomini e Donne

I telespettatori avranno quindi modo di assistere alla cacciata dallo studio di Joele Milan da parte di Maria De Filippi, che come dimostrato anche in altre occasioni è intransigente davanti a situazioni di questo genere in cui i concorrenti provano a ingannare il pubblico o i suoi collaboratori. Inoltre, secondo quanto riportato, il giovane dovrà affrontare le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Le parole di Ilaria Melis

La corteggiatrice coinvolta, Ilaria Melis in un’intervista aveva dichiarato di essere interessata a frequentare Joele al di fuori delle telecamere dello studio. Inoltre, a proposito della vicenda la giovane ha affermato: “Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato“. Per capire come si evolveranno le cose tra i due concorrenti non resta che aspettare la puntata in onda nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre.