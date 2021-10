Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: perché è finita tra i due? Dopo anni spunta un retroscena

Durante la passata edizione del Grande Fratello Vip si è molto parlato, tra le altre cose, della vita sentimentale di uno dei concorrenti: Pierpaolo Pretelli. Durante il reality, Pierpaolo ha incontrato due donne molto importanti, ognuna in maniera diversa, per il suo percorso all’interno della casa. La prima è stata Elisabetta Gregoraci, anch’essa concorrente del GF, con la quale il giovane ha instaurato la sua ormai celebre “amicizia speciale”. La seconda, invece, ha il nome di Giulia Salemi, attuale fidanzata dell’ex velino di Striscia la Notizia.

All’interno della casa più spiata d’Italia, tuttavia, Pierpaolo ha spesso parlato anche di un’altra donna, la quale ha avuto, e ha tutt’ora, una grande importanza all’interno della sua vita privata. Lei è Ariadna Romero, showgirl e influencer con la quale Pierpaolo ha avuto una bellissima storia d’amore durata due anni. Dalla loro unione, inoltre, è nato uno splendido bambino, Leonardo, del quale entrambi sono profondamenti innamorati. Ed è proprio per il piccolo Leo che oggi la ex coppia ha mantenuto buoni rapporti. Ma perché è finita tra i due? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un amore finito male

Purtroppo, si sa, non sempre le cose vanno come vorremmo. Ci sono sogni e progetti che vengono portati a termine e realizzati e altri che, invece, nel corso del tempo prendono una piega diversa da quella che avevamo immaginato. Questo è successo anche alla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, iniziata nel migliore dei modi e terminata, probabilmente a causa della giovane età, con la consapevolezza di non essere fatti l’uno per l’altra. La crisi tra Ariadna e Pierpaolo è iniziata, come spesso succede, dopo la nascita del loro bambino.

Ecco le parole di Ariadna sulla fine della relazione con Pierpaolo, durante un’intervista che risale al 2019 nel programma Domenica Live: “[…] Il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. Quando una donna rimane incinta, tutti fanno gli auguri e nessuno dice quanto sarà difficile quanto è probabile che avrà una depressione post partum. Lui (Pretelli, ndr) è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leo alla follia, è stato un mammo. Ma con me gli è mancato tanto, forse per la giovane età. All’inizio era sempre presente, ma dal quinto mese di Leonardo in poi lui non c’era“.

Voltare pagine

Nonostante il dolore per la fine della storia d’amore con la mamma di suo figlio, durante un’intervista rilasciata a Fanpage prima di partecipare al Grande Fratello, Pierpaolo Pretelli ha così commentato la sua situazione sentimentale con Ariadna: “[…] È la madre di mio figlio, ma dopo la rottura mi ero analizzato e avevo capito che c’era ancora qualcosa. Solo qualche mese fa mi sono reso conto che non possiamo stare insieme, ci distruggiamo a vicenda. Da quel momento ho chiuso il capitolo e ho ricominciato ad amarmi, non lo avevo più fatto negli ultimi due anni”.

Oggi, Ariadna è una mamma serena, ed è felice di occuparsi a tempo pieno della sua carriera e del suo bambino. Pierpaolo, invece, ha ritrovato l’amore all’interno della casa del GF Vip, accanto alla nota influencer Giulia Salemi.