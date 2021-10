Uomini e Donne, Gemma Galgani replica alle accuse di Giorgio Manetti: “Il tempo è galantuomo”

Uomini e Donne è il programma che da anni fa compagnia agli italiani del pomeriggio su canale 5. La regina indiscussa del Trono over è Gemma Galgani. Di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero e ha colto l’occasione di rispondere per le rime alla sua ex fiamma Giorgio Manetti. Ecco le sue parole.

Gemma Galgani, la protagonista assoluta di UeD

Gemma Galgani da tempo si mette alla prova nello studio di Maria De Filippi con l’intento di trovare l’anima gemella. Purtroppo delle volte non ci sono dei risvolti positivi, anche perché molti approfittano di lei per avere visibilità nel piccolo schermo. Spesso è al centro delle polemiche per colpa del l’opinionista Tina Cipollari, la quale non smette mai di puntarle il dito contro. Lei è rimasta in buoni rapporti con Giorgio Manetti e ribadisce in diverse occasioni che si vedono a Firenze con i rispettivi partner. La Cipollari ha detto anche che l’ex cavaliere ha speso belle parole su Isabella Ricci, la quale sta dando del filo da torcere alla dama torinese. Gemma è un personaggio pubblico che nel bene e nel male fa parlare di sé. I telespettatori sanno che è andata sotto ai ferri per rifarsi il seno, una scelta dipesa dal desiderio di trovare un uomo. Non a caso Giorgio ha fatto delle dichiarazioni inerenti ai suoi ritocchi estetici. Ecco cosa ha detto.

“Dovrebbe…pensare a migliorare la sua immagine cerebrale”

“Era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale”. Giorgio non ha avuto filtri nell’esporre il suo pensiero. Questa critica non è passata inosservata sul web, né tantomeno alla diretta interessata. Per questo motivo non è tardata ad arrivare la replica: “Caro Giorgio, il tempo è galantuomo, peccato che non si possa dire lo stesso di te!”. I fan del programma sono convinti che la faccenda non finirà qui. Si vocifera addirittura che potrebbe tornare nel programma, anche se non si sa in che ruolo. Se sarà così, ne vedremo delle belle.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gemma Galgani paparazzata in compagnia di un uomo misterioso | Di chi si tratta

Ennesimo scontro con Tina

Nella puntata di oggi, giovedì 14 ottobre, Tina ha portato nello studio la statua della mummia dedicata a Gemma con qualche modifica. Lei non voleva accogliere nello studio il nuovo corteggiatore in questo modo, dunque ha chiesto all’opinionista di assumere un atteggiamento rispettoso nei suoi confronti. Gianni Sperti e la De Filippi hanno dato ragione alla dama, ma nulla da fare. Non sono mancate le liti e i soliti battibecchi.

Leggi anche -> Uomini e Donne momenti di panico per Gemma: è accaduto davanti a tutti