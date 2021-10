Tale e Quale show, anticipazioni 15 ottobre: Stefania Orlando sarà Anastacia, mentre Priello imiterà Tiziano Ferro

Prosegue l’avventura di Tale e quale show, ecco le novità riguardanti la prossima puntata, in programma il 15 ottobre, ecco quali saranno i cantanti imitati dai vari concorrenti della trasmissione condotta da Carlo Conti.

Il percorso dei concorrenti fino ad ora

La settimana scorsa ha visto trionfare Pierpaolo Pretelli, sua l’esibizione più convincente, mettendo d’accordo giuria e social nella sua interpretazione del rapper Clementino, con cui ha totalizzato 61 punti, distanziando di 3 e 5 lunghezze Dennis Fantina e Deborah Johnson, i quali hanno imitato rispettivamente Fausto Leali e Diana Ross. Il meno votato è stato invece Biagio Izzo nella sua versione di Carmen Miranda.

In classifica, Deborah Jonhson si trova in testa con 225 punti e 9 lunghezze di margine su Francesca Alotta e Dennis Fantina, scivolano al quarto posto i Gemelli di Guidonia, vicintori delle prime due puntate, avvicinati in graduatoria da Pretelli, dopo il successo della scorsa settimana. In coda, al termine dei primi quattro appuntamenti, troviamo ancora una volta Biagio Izzo.

Cosa aspettarsi dalla prossima puntata

Per quanto riguarda la prossima puntata, Deborah Johnson sarà alle prese con Dori Ghezzi in Non ci lasceremo mai, dove duetterà con la voce fuori campo del compianto padre Wess. Prove difficili per Francesca Alotta e Stefania Orlando con Anastacia e Blondie, mentre ad Alba Parietti e Federica Nargi toccheranno Ornella Vannoni ed Heather Parisi.

Al vincitore della scorsa settimana, Pierpaolo Pretelli, l’impegno di Irama, mentre Dennis Fantina dovrà interpretare la voce in falsetto rock di Brian Johnson del gruppo australiano AC/DC. Simone Montedoro sarà invece Antonello Venditti, mentre Ciro Priello e Biagio Izzo saranno rispettivamente Tiziano Ferro ed Adriano Pappalardo, infine I Gemelli di Guidonia dovranno esibirsi nei panni de i New Trolls. Quello di questo venerdì sarà la quinta puntata delle otto previste, a termine delle quali ne partiranno 3 con i migliori di questa e della passata edizione di Tale e quale show. Orario di inizio del programma di Carlo Conti è quello delle 21 e 25 su Rai Uno.