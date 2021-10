Beautiful, anticipazioni 15 ottobre: Steffy accusa Brooke e Hope | Il piano di Liam

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, venerdì 15 ottobre, della soap di Canale 5, Beautiful. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 13.40 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne. Nelle scorse puntate, Liam è intervenuto in varie occasioni per cercare di mettere un freno alla nascente relazione tra Steffy e il Dottor Finnegan. Questa volta, il figlio di Bill, in accordo con Brooke e Hope, ha deciso che la Forrester non potrà rivedere sua figlia Kelly, almeno per il momento.

Secondo i Logan, Steffy è ancora dipendente dagli antidolorifici e non in grado di accudire sua figlia. Nonostante la promessa di riaverla a casa quando tutto sarà finito, la Forrester è decisa a battagliare. Per tale motivo, come vedremo nella puntata di oggi, si reca da Hope e Brooke.

Leggi anche ———> Tale e Quale show, anticipazioni 15 ottobre: Stefania Orlando sarà Anastacia, mentre Priello imiterà Tiziano Ferro

Le accuse di Steffy

Come detto Hope appoggia la posizione di Liam ma confesserà a Brooke di temere la gelosia di Liam. Steffy, dopo essersi recata a casa Logan, inveisce contro Hope: “Ti sei presa Liam, poi Phoebe, hai strappato Douglas a Thomas e ora vuoi anche Kelly?”. Steffy si riferisce alla piccola Beth – che lei credeva essere inizialmente sua figlia Phoebe – tornata a casa Logan.

Leggi anche ———> Claudio Amendola, conoscete la sua ex moglie? Sposati per 10 anni: ecco chi è e cosa fa nella vita

Liam, intanto, nonostante la sua rabbia, cerca di far ragionare la sua ex compagna. Hope è irremovibile: “Tu ti sei presa cura di Beth ora io mi prenderò cura di Kelly, quando starai bene tornerà a stare con te!”. Intanto Deacon, padre di Beth, è uscito di prigione e vuole riallacciare i rapporti con la piccola. Un’idea, però, che non convince per nulla Brooke e Liam, anche se Hope cercherà una scappatoia.