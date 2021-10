Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha scelto lei per la co-conduzione: influencer ed ex gieffina | Ecco chi è

Che lo si ami o lo si odi, il Festival di Sanremo è e rimarrà per sempre uno degli eventi televisivi più attesi, seguiti e commentati della televisione italiana. In quel periodo, le luci dei riflettori si accendono sulla città dei fiori, le strade si riempiono di turisti, e cantanti, ospiti e presentatori si preparano al grande debutto sullo storico palcoscenico del teatro Ariston.

Ogni anno, insieme al presentatore, co-conduttori, ospiti speciali e vallette hanno la possibilità di aggiungere al proprio curriculum la partecipazione a una delle più importanti competizioni musicali. Per l’edizione del 2022, la presenza di Amadeus e Fiorello è stata nuovamente confermata. Tra i nomi delle papabili vallette, invece, alcune indiscrezioni indicherebbero quello dell’influencer Giulia De Lellis in cima alla lista. Ecco tutti i dettagli.

L’inarrestabile ambizione di Giulia

A sganciare la bomba riguardante la presenza di Giulia De Lellis sul palco dell’Ariston è stato il settimanale Vero. Secondo quanto riportato dal giornale, Amadeus sarebbe rimasto colpito dalla personalità dell’influencer e dal suo carattere spigliato e deciso. Il conduttore, infatti, ha avuto la possibilità di conoscere Giulia durante una puntata del programma I soliti ignoti, a cui GDL ha di recente partecipato.

Sempre molto attiva sui social, Giulia De Lellis è solita condividere con i propri follower tutti i suoi numerosi impegni lavorativi. Ultimamente, seguendo le Insta stories della giovane influencer, Giulia fa spesso cenno a nuovi progetti in cantiere, progetti per il quale avrebbe anche rinunciato a partecipare all’edizione del Festival del cinema di Venezia che si è appena conclusa. Cosa starà bollendo in pentola? Non ci resta che aspettare il momento in cui Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana, annuncerà ufficialmente il cast definitivo.

Il percorso di ascesa

Giulia De Lellis, in pochissimo tempo, è stata in grado di creare un vero e proprio impero, diventando una delle influencer più conosciute grazie alla sua attività sui social e alle numerose campagne pubblicitarie a cui ha preso parte. Tutto ha avuto inizio dagli studi di Uomini e Donne, dating show al quale la giovane influencer romana ha partecipato come corteggiatrice. Una volta terminato il programma, in un batter d’occhio, GDL è diventata una delle regine di Instagram.

Durante il suo percorso, Giulia De Lellis si è cimentata non solo nei campi a lei più familiari, ovvero quelli della moda e del make up, ma anche in quelli della recitazione, della scrittura e della conduzione. GDL, infatti, ha recitato nel film Genitori vs influencer di Michela Andreozzi, ha pubblicato il suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto… ma io stavo meglio senza, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo e, inoltre, ha condotto la prima edizione di Love Island Italia, in onda su Discovery+. Debuttare sul palco dell’Ariston in qualità co-conduttrice del Festival di Sanremo sarebbe, per Giulia, un trampolino di lancio perfetto per la sua carriera nel mondo del piccolo schermo.