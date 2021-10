Alfonso Signorini, conoscete il suo ex compagno? Lui noto e potente politico

E se il re del gossip fosse esso stesso il protagonista del gossip? Ebbene, questa volta sì, perché al centro di quest’articolo ci sarà il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Nonostante si occupi di scoop e pettegolezzi, il noto giornalista ha sempre preferito tenere per sé ciò che riguarda la sua sfera privata. Ciononostante, non ha mai nascosto la sua omosessualità, a dimostrazione del fatto che l’amore per sé stessi e per ciò che si fa non può e non deve essere ostacolato da niente e da nessuno, specialmente da quelle persone il cui unico scopo è etichettare e giudicare le vite e le scelte altrui. Durante alcune interviste da lui stesso rilasciate, tuttavia, Alfonso ha scelto di raccontare quelli che, secondo lui, rappresentano i momenti più belli e importanti della sua vita: uno di essi comprende, senza dubbio, la storia d’amore vissuta con l’imprenditore Paolo Galimberti. Ecco tutti i dettagli.

Il lato segreto di Alfonso

Il silenzio fa molto più rumore di mille parole e spesso, coloro i quali non esternano tutto ciò che hanno dentro, si portano dietro il peso di un mondo che solo in pochi hanno il privilegio di scoprire e, talvolta, magari, comprendere. Credo sia questo il motivo per il quale Alfonso Signorini abbia sempre preferito non far parlare di sé. In qualità di personaggio pubblico, però, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, il giornalista ha rivelato alcuni dettagli sulla storia con Paolo Galimberti, la quale ha segnato profondamente la vita del conduttore e il rapporto con i suoi genitori: “Alla fine ho trovato il coraggio di dire quello che ero grazie all’amore per questa persona. Non volevo dare a loro un dispiacere, volevo che invecchiassero serenamente, ma ti fai mille problemi quando sei figlio. Mio padre con Paolo ha mantenuto una certa rigidità, non gli ha dato molta confidenza […], mia madre l’ha conosciuto e preso come un figlio”.

Per anni, Paolo e Alfonso hanno vissuto insieme in un appartamento in centro a Milano. Ad oggi, tuttavia, non è chiaro in che rapporti siano il giornalista e l’imprenditore, ma dopo diversi periodi di crisi attraversati dalla coppia, si presume che la storia d’amore sia giunta al capolinea.

Chi è Paolo Galimberti

Non si hanno molte informazioni sull’ex compagno di Alfonso Signorini. Sappiamo, però, che Paolo Galimberti è nato a Giussano nel 1968. Nel 1997, Galimberti è diventato consigliere di amministrazione di Euronics Italia S.p.A., mentre nel 2003 ha iniziato la carriera politica grazie alla nomina di senatore per il partito Il popolo della libertà. Successivamente, Paolo ha scelto di aderire a Forza Italia, diventandone così membro e vice presidente tesoriere in Lombardia.

Per quanto riguarda, invece, la carriera di Alfonso Signorini, i fatti parlando da sé! I primi passi nel mondo del giornalismo Alfonso li ha mossi dopo aver conseguito la laurea in Lettere classiche, lavorando presso il quotidiano La provincia di Como. Dopodiché, grazie al suo talento e alla sua predisposizione alla scrittura, il giornalista ha collaborato anche con Panorama (dove ha iniziato a occuparsi di gossip) per poi approdare, successivamente, alla redazione di Chi. Presso la redazione del famoso settimanale, Signorini è stato affiancato da Silvana Giacobini, prima, e da Umberto Brindani, dopo, fino a diventarne lui stesso direttore nell’anno 2006.