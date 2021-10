Una Vita, anticipazioni 18 ottobre, una terribile notizia sconvolge Acacias: Ildefonso è scomparso

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, della soap spagnola di Canale 5, Una Vita, in onda dalle 14.10 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 14.10 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap spagnola Una Vita, su Canale 5. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di oggi, lunedì 18 ottobre. Camino è furiosa con Anabel: quest’ultima ha rivelato il segreto di Ildefonso e ora il giovane non riesce a darsi pace. Temendo che possa fare qualche gesto avventato, Camino è costretta ad ogni modo a chiedere ancora una volta aiuto ad Anabel per ritrovare Ildefonso, di cui si sono perse le tracce da parecchie ore.

Camino, sfogandosi con la sua amica, aveva rivelato che il suo neo marito soffre di sterilità a causa di una ferita di guerra. La situazione sembra precipitare quando Cesareo racconterà di aver visto Ildefonso vicino al fiume, vagare in stato confusionale. Il giovane, alla richeista di aiuto di Cesareo, ha iniziato a sbraitare contro quest’ultimo, allontanandosi poi sempre più lontano dalla città.

Spoiler sulle prossime puntate

Anabel e Camino torneranno a casa senza notizie di Ildefonso. Una terribile sensazione si impossessa della neo sposa: il giovane ha fatto un gesto insensato al fiume? Le anticipazioni spagnole ci rivelano che Camino resterà vedova e con il senso di colpa di aver rivelato il segreto di Ildefonso.

Nel momento peggiore della sua vita, una vecchia conoscenza tornerà per darle conforto. Da Parigi, infatti, Maite, venuta a conoscenza dei fatti di Acacias, deciderà di tornare. Ma davvero il nipote del marchese si è tolto la vita? Nelle prossime puntate scopriremo dei colpi di scena incredibili.