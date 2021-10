Uomini e Donne, anticipazioni 10 ottobre: dopo Joele e Matteo arrivano i nuovi tronisti?

Anticipazioni e curiosità della puntata di lunedì 18 ottobre di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14.45. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa è accaduto al trono classico

Questo pomeriggio, dalle ore 14.45 circa, andrà un in onda un nuovo appuntamento con il programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne. Nella scorsa puntata abbiamo visto la padrona di casa allontanare il neo tronista Joele Milan, dopo una lunga e accesa discussione. Quest’ultimo ha cercato di contattare, tramite il suo migliore amico, una delle corteggiatrici, in modo da potersi frequentare lontano dalle telecamere.

Situazione, chiaramente, vietata dal regolamento del programma. Per tale motivo, Milan è stato allontanato. Un altro tronista, invece, Matteo Fioravanti, è già arrivato dopo poche puntate alla scelta finale, ricaduta sulla corteggiatrice Neomi. Per tali motivi il trono classico vede ad oggi la presenza soltanto di Andrea Nicole e Roberta. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo dei nuovi ingressi in parterre. Non mancheranno le solite punzecchiature tra Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani, ancora in attesa di un cavaliere.

La puntata odierna

Situazione totalmente diversa quella del trono over. Pinuccia e Alessandro sono sempre più lontani: lei vorrebbe iniziare una frequentazione, ma il cavaliere non sembra essere della stessa idea. Nelle prossime puntate vedremo come, messo alle strette, Alessandro confesserà cosa prova realmente per la dama.

Infine, Ida Platano e Marcello si sono ufficialmente lasciati. La storica protagonista del programma è tornata dunque single ed è alla ricerca del vero amore. Platano resterà negli studi di Cologno Monzese mentre un destino diverso sembra pianificato per il cavaliere. Anche se dovesse iniziare una frequentazione con un’altra dama, non è certo che possa restare dopo gli ultimi avvenimenti.