Love is in the Air, anticipazioni 18 ottobre: la terribile vendetta di Selin contro Eda

Anticipazioni e curiosità sulle puntate in onda lunedì 18 ottobre della soap di Canale 5, Love is in the Air, in onda dalle 16.50 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 16.40 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap turca Love is in the Air. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne del 18 ottobre. La scorsa settimana abbiamo visto il bacio tra Eda e Serkan, malgrado a quest’ultimo non sia tornata la memoria. La giovane cerca in tutti i modi di conquistarlo anche se Serkan è promesso sposo di Selin. Quest’ultima ha assistito alla scena e sa bene di doversi sbrigare a convolare a nozze.

Intanto Eda lavora giorno e notte ad un nuovo progetto della Art Life. La giovane ha sempre dato prova di spirito di sacrificio, qualità molto apprezzate in azienda ma che potrebbero presto metterla nei guai. Selin, infatti, cercherà di metterla in cattiva luce in tutti i modi, ma anche Deniz, innamorato segretamente di lei, si rivelerà infastidito dalla sua vicinanza a Serkan.

Leggi anche ——–> Wanda Nara, finito il matrimonio con Mauro Icardi? Il post e l’accusa di tradimento | Cosa è successo

Il piano di Selin

A questo punto Selin e Deniz capiscono di voler entrambi la stessa cosa: evitare il ritorno di fiamma tra Eda e Serkan. I due, in maniera subdola, architettano un disperato piano e decidono così di sabotare la presentazione del progetto della giovane, in modo da incrinare i rapporti sul lavoro, e dunque anche nel privato, tra i due.

Leggi anche ——–> Facchinetti e Conor McGregor, “mi ha dato un pugno senza motivo”

Proprio per questo importantissimo progetto, Serkan torna a Istanbul, affiancandosi a Eda. Non sa che la giovane, in realtà, non avrà la sua presentazione il giorno cruciale del colloquio a causa di Deniz. Proprio al suo amico, Serkan affiderà alcune mansioni fondamentali, ignaro del doppio gioco messo in atto da lui e dalla sua futura moglie.