Non le manda a dire la dama torinese di Uomini e Donne e così, nella sua ultima intervista rilasciata a Vero, Gemma Galgani risponde a tono al suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Cos’ha detto?

La storia d’amore tra l’ex cavaliere Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata una di quelle che hanno maggiormente appassionato il pubblico da casa. Tutto è nato, anni fa, nello studio di Uomini e Donne ma, nonostante il grande interesse soprattutto per la dama, il loro amore non è spiccato e si è concluso non felicemente.

Ognuno dei due, però, ha intrapreso percorsi diversi, continuando a frequentare altre persone e continuando per la propria strada. Giorgio Manetti, però, nonostante sia andato via dalla trasmissione di Maria De Filippi, in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, è tornato a parlare della sua ex Gemma e non l’ha fatto usando dolci considerazioni, anzi.

Le critiche mosse dal Manetti verso le ultime scelte compiute dalla Galgani, di sicuro non sono state apprezzate da Gemma ma stavolta la dama non ce la fa più e replica con scintille.

Gemma Galgani scoppia e replica: “Basta insulti”

Intervistata dalla rivista Vero, Gemma Galgani torna sulle critiche che anche in quest’ultima edizione di Uomini e Donne le vengono mosse, sia per le sue scelte sentimentali che per quanto riguarda la sua scelta degli ultimi ritocchini estetici.

La dama non ce la fa più e restituisce ai mittenti le polemiche e così scoppia contro l’accanimento che, secondo lei, è eccessivo. Gemma Galgani dice basta a questi insulti verso di lei, soprattutto per gli interventi chirurgici fatti al seno.

“C’è la libertà di parola, ma quella di offesa no…” ha replicato con decisione Gemma Galgani.

L’affondo di Gemma Galgani contro l’ex Giorgio

C’eravamo tanto amati, ed ora non ci amiamo più: così si potrebbe chiosare la storia tra l’ex cavaliere Giorgio e la dama Gemma. Peccato che, stando alle parole della Galgani, di galanteria in questa vicenda ci sarebbe ben poco.

A muovere la risposta al veleno di Gemma verso il suo ex Manetti, sono state le sue ultime dichiarazioni dove ha mosso critiche nei confronti della scelta fatta dalla dama sul sottoporsi ai dei ritocchi estetici. Giorgio Manetti, infatti, ha spiegato come la Gemma che un tempo ha amato, oggi non esiste più e se l’avesse conosciuta oggi, non l’avrebbe più corteggiata.

Inoltre l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha sottolineato come Gemma, all’età di 71 anni, avrebbe dovuto evitare il ritocco al seno soprattutto perché non ha migliorato la sua immagine e tanto più gli uomini, a quest’estate, guardano altro.

Sempre attraverso le pagine di Nuovo Tv, Giorgio Manetti aveva aggiunto che secondo lui la sua ex Gemma non si era limitata solo a ritoccarsi il seno e le labbra ma, forse, anche qualcos’altro. Insomma Manetti non ha addolcito la pillola e la Galgani non ha perso occasione per replicare.

Cos’ha detto Gemma a Giorgio? “Caro Giorgio… il tempo è galantuomo, peccato che non si possa dire lo stesso di te” ha detto la Galgani.