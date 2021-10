Uomini e Donne, sfogo di Joele Milan dopo l’addio: “Sono stato tanto male”

Uomini e Donne è il programma che fa compagnia agli italiani ogni pomeriggio dopo la soap opera spagnola Una Vita. In questi giorni il pubblico ha assistito all’addio di Joele Milano perché non è stato corretto con il programma. Ecco cosa ha detto il tronista riguardo l’accaduto.

Uomini e Donne, l’addio di Joele

Come ogni anno, il programma di Maria De Filippi regala sempre tanti colpi di scena e il merito è di chi si mette in gioco davanti alle telecamere. Come sempre non mancano i continui battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima sta conoscendo un nuovo pretendente e Tina non fa altro che intromettersi al punto tale che Gianni tende a prendere le difese della dama. Nella puntata di venerdì 15 ottobre, per esempio, ha mostrato la mummia con un dettaglio relativo al decolté nuovo. Alla fine la De Filippi ha deciso di invitare al centro dello studio Joele Milan con le sue corteggiatrici e così ha avuto inizio una conversazione che si è conclusa con l’abbandono del trono del ragazzo.

“Sono stato tanto male, non sono sereno…”

In poche parole la De Filippi ha fatto vedere un video in cui Joele balla con la corteggiatrice Ilaria Melis. Le avrebbe consigliato di seguire un suo amico, dunque i presenti nello studio hanno pensato che sarebbe stato un modo per sentirsi con lei alle spalle di tutti. I due hanno cercato di difendermi, ma è stato inutile. Sono andati via dal programma con la testa abbassata, anche perché non hanno avuto modo di giustificarsi. Subito dopo la puntata Joele ha ribadito che non ha mai sentito Ilaria. A detta sua si trattava solo di una battuta e un modo per mettere alla prova la corteggiatrice. “Sono stato tanto male, non sono sereno…Grazie alle persone che ho intorno sono riuscito a riprendermi, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato”.

La critica agli opinionisti

Joele ha anche approfittato del momento per esprimere un parere sul modo di fare che Gianni e Tina hanno avuto nei suoi riguardi: “Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”. Probabilmente, ha aggiunto, avrà influenzato in negativo l’intervento dell’ex fidanzata a inizio percorso. I telespettatori ricorderanno sicuramente che ha smentito il tradimento da lui dichiarato.

