Francesco Giorgino, avete mai visto la moglie del giornalista del Tg1? Ecco di chi si tratta

Francesco Giorgino è indubbiamente uno dei conduttori più noti del Tg1 che da oltre 10 anni presenta l’edizione delle 20:00 del telegiornale. Ma chi è la moglie del giornalista? Scopriamolo insieme.

Nato ad Andria in Puglia nell’agosto del 1967, Francesco Giorgino ha iniziato la propria carriera nel mondo del giornalismo con una testata locale per poi nel 1988 ottenere il tesserino da giornalista pubblicista. Dopo essersi laureato in giurisprudenza nel 1990, l’uomo inizia a lavorare come responsabile uffici stampa e collaboratore per i quotidiani Il Popolo e Il Globo. L’anno successivo Giorgino approda in Rai nella redazione di Unomattina per poi diventare uno dei giornalisti più noti della rete televisiva.

Chi è la moglie di Francesco Giorgino

Il giornalista del Tg1 è molto geloso della propria vita privata e attento a non mischiarla con il proprio lavoro. Dal 2009 è sposato con Nicoletta Chiadroni. I due hanno deciso di celebrare il loro amore dopo 8 lunghi anni di relazione in un meraviglioso castello nella Valle Del Chianti in presenza di soli 12 invitati.

Cosa fa Nicoletta Chiadroni

Come Francesco anche Nicoletta è molto riservata e nella vita anche lei lavora sul piccolo schermo anche se a differenza del marito, svolge la sua mansione dietro la telecamera. Chiadroni, infatti è una regista televisiva che negli anni si occupata di programmi come La Vita in Diretta di cui gestisce la regia dal 2018 e I Fatti Vostri condotto da Giancarlo Magalli.

Francesco Giorgino su Instagram

La regista non è presente sui social network, a differenza del marito che invece possiede un profilo Instagram dove condivide perlopiù scatti legati alla sua vita professionale da giornalista e docente universitario. Dalla piattaforma, inoltre è possibile notare come Giorgino sia un grande appassionato di sport, sono infatti molte le foto che lo vedono impegnato in bicicletta, in palestra o a giocare a tennis.