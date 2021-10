Steve La Chance, grave lutto per l’ex professore di Amici: il drammatico annuncio

Drammatico lutto per il coreografo Steve La Chance, che ha voluto esprimere tutto il suo dolore su Instagram per la scomparsa prematura e inaspettata dei tre ballerini professionisti venuti a mancare in un incidente in Arabia Saudita.

Il 15 ottobre scorso è stata una giornata triste per il mondo della danza: tre ballerini professionisti hanno perso la vita in un incidente in Arabia Saudita. A piangere la morte prematura e inaspettata di Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto si è aggiunto anche il coreografo Steve La Chance, che ha voluto esprimere tutto il suo dolore su Instagram.

Con un brevissimo post sulla sua bacheca, l’ex professore di Amici di Maria De Filippi, ha ricordato i tre ballerini professionisti scomparsi durante una gita nel deserto. Steve La Chance, tuttavia, non è stato il solo coreografo a ricordare i tre ragazzi, volati a Ryiad per un tour in cui erano stati coinvolti. Ad unirsi al dolore delle famiglie, anche Giuliano Peparini, che aveva avuto modo di lavorare con Giarri nello spettacolo Romeo a Giulietta.

Steve La Chance, il post addolorato

Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto erano tre ballerini professionisti che avevano avuto modo di esprimere tutto il loro talento in teatro e in alcune trasmissioni televisive.

Giarri, ad esempio, aveva lavorato con Giuliano Peparini per uno spettacolo, ma anche con Steve La Chance per la trasmissione Unomattina.

L’ex professore di Amici, proprio nell’ambito della trasmissione di Rai 1, aveva avuto modo di conoscere anche gli altri due ballerini professionisti scomparsi in Arabia Saudita: Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto.

La notizia della loro scomparsa prematura lo ha devastato, tanto che La Chance ha voluto dedicare loro un ricordo con un breve ma significativo post Instagram.

“RIP – ha scritto Steve riportando i nomi dei tre ballerini – . Che tristezza”.

Ballerini morti in Arabia Saudita, cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate, i ballerini Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto erano a Riyad per l’inaugurazione di un nuovo teatro nella capitale.

L’incidente che è costato loro la vita è avvenuto lo scorso venerdì 15 ottobre, quando i tre hanno deciso di prendere parte ad un’escursione nel deserto insieme ad altre persone.

In base a quanto riportato, i tre ballerini erano su un mezzo che è finito sul fondo di una scarpata, ma le dinamiche sono ancora da verificare.

Oltre a Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, ha perso la vita anche l’autista del mezzo, mentre gli altri a bordo sono in ospedale: uno è in prognosi riservata, un altro con collare e il terzo con fratture varie.

La morte prematura di Antonio Caggianelli, originario di Bisceglie, ha devastato tutta la comunità cittadina e il sindaco ha espresso tutto il rammarico per la scomparsa prematura di un talento: “La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora, a quella età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni. Proprio come faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti. Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo”.