I Bastardi di Pizzofalcone 3, appuntamento del 17 ottobre: l’omicidio in farmacia

In arrivo la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, ecco qual è la trama e le ultime anticipazioni della serie tv su Rai Uno nell’appuntamento del 18 ottobre, attraverso un nuovo episodio riguardante la banda napoletana.

Sintesi delle prime quattro puntate

In questa terza stagione sono andati in onda quattro episodi della serie, a partire dal primo, nel quale si indaga su un attentato dove la stessa banda aveva rischiato di perdere alcuni dei loro uomini, scoprendo come colpevole Anna, sorella della persona uccisa. Il caso porterà ripercussioni nei confronti del vice questore Palma, il quale si rifugierà nell’alcol.

Leggi anche: I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni 11 ottobre: le nozze tra Francesca e Giovanni

Nei successivi episodi, la stessa banda sarà prima coinvolta in un caso inerente alla scomparsa misteriosa di una professoressa, poi di una ragazza trovata misteriosamente morta sotto gli occhi di Palma, successivamente dovranno analizzare il ritrovamento di un cadavere, quello della figlia del boss Gennaro nel matrimonio in cui si sono trovate coinvolte due famiglie malavitose, mentre nel frattempo si intrecceranno vicende all’interno del gruppo particolarmente spinose. Le puntate trasmesse dei I Bastardi di Pizzofalcone hanno riscontrato buoni risultati Auditel, con una media spettatori superiore ai 4 milioni ed il 20-21% di share.

Cosa vedremo nel prossimo episodio della serie

Si continuerà a discutere dell’attentato al ristorante di Letizia, in particolare Lojacono è vicino a conoscere il colpevole del caso, mentre avviene un’uccisione in una farmacia, dove viene sacrificata la vita di una commessa. Di questa vicenda, il Commissario Martini si sentirà colpevole, insinuando al resto della banda dei sospetti su quanto avvenuto.

Leggi anche: Carolina Crescentini: vita privata e carriera della celebre attrice della serie

Anche il prossimo appuntamento della serie tv sarà trasmesso da Rai Uno in prima serata per lunedì 18 ottobre alle ore 21 e 25, oltre alla diretta televisiva, I bastardi di Pizzofalcone possono essere seguiti, anche in differita, sul sito di RaiPlay in Streaming. Da ricordare come il prossimo episodio sia il quinto dei 6 previsti, infatti la prossima settimana la quinta stagione si concluderà con l’ultima puntata del poliziesco, in cui troviamo tra i protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini.