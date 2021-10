Il Paradiso delle Signore, cambia tutto il 18 ottobre: la decisione della Rai

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sembra procedere al meglio registrando ottimi risultati e avendo già conquistato i telespettatori. Ma dalla prossima settimana ci sarà un cambio di orario nella messa in onda, ecco tutte le motivazioni.

Trasmessa dal dicembre del 2015, Il Paradiso delle Signore è una delle fiction targate Rai 1 di maggiore successo degli ultimi anni. A contribuire agli ottimi risultati della serie, indubbiamente anche l’intuizione di spostarne la messa in onda dalla fascia serale a quella pomeridiana dal 2018. Questa variazione a permesso a Il Paradiso delle Signore di conquistare nuovo pubblico che non ha potuto fare a meno di affezionarsi ai suoi protagonisti.

Il Paradiso delle Signore cambia orario

Da poco più di un mese la tanto attesa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore accompagna i pomeriggi di milioni di telespettatori a partire dalle 15:55, ma nella giornata di lunedì 18 ottobre, la Rai ha annunciato un cambiamento nell’orario di messa in onda della fiction. Infatti i nuovi episodi della serie saranno trasmessi a partire dalle 14:00 anticipando di quasi due ore l’appuntamento pomeridiano. Ma quali sono le motivazioni dietro a questa scelta?

Le motivazioni

Secondo quanto riferito dalla Rai, si tratterebbe di un cambiamento temporaneo dovuto alla necessità della rete televisiva di dedicare spazio alle elezioni amministrative nelle giornate di domenica 17 ottobre e lunedì 18 in cui si terranno i turni di ballottaggio per 76 comuni tra cui Roma, Torino e Trieste. Per questo motivo l’amata serie ambientata nella Milano degli anni 50 e 60 dovrà lasciare spazio all‘edizione speciale del Tg1 che terrà aggiornati i telespettatori in tempo reale riguardo l’evoluzione di questo seconda tornata elettorale nelle città coinvolte.

Il successo de Il Paradiso delle Signore

Questa variazione nell’orario di messa in onda non sembra spaventare la serie targata Rai che continua a registrare numeri da record grazie alle coinvolgenti storie d’amore e alle intriganti trame che non possono fare a meno di lasciare con il fiato sospeso i telespettatori.