I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni 11 ottobre: le nozze tra Francesca e Giovanni

L’11 ottobre sarà trasmesso I Bastardi di Pizzofalcone su Rai Uno, la trama della serie ed il cast presente per l’episodio di questo lunedì in prima serata.

Cosa è accaduto nei primi 3 episodi

In queste settimane è ripartita la serie I Bastardi di Pizzofalcone, giunta alla terza stagione, i primi 3 episodi hanno raccontato il ritorno della banda napoletana, messa insieme in modo improvviso, dopo i problemi riscontrati dal team precedente a loro. Nel primo episodio sono riusciti a farla franca in un tentativo di attentato, indagando poi su un’esplosione di un casolare, individuando poi la colpevole, mentre in quello successivo hanno invece indagato sulla scomparsa improvvisa di una professoressa.

Leggi anche: Alessandro Gassmann delle serie I bastardi di Pizzofalcone, conoscete suo figlio Leo? Ex star di Sanremo

Nel frattempo, anche nel terzo episodio continuano i problemi del vice questore Luigi Palma, interpretato da Massimilano Gallo, l’attentato lo ha scosso, a tal punto da ricorrere nell’alcol. I problemi aumentano, quando una ragazza intenta a soccorerlo, viene trovata morta sul pavimento della sua casa, poco dopo riceve un messaggio anonimo. I colleghi decidono di perdonarlo e si mettono ad indagare su quanto avvenuto.

Sintesi del racconto della prossima puntata

Per quanto riguarda il prossimo appuntamento de I Bastardi di Pizzofalcone, il titolo della quarta puntata è Nozze, si tratterà infatti del matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Piscane, entrambi facente parte di due famiglie criminali e rivali tra di loro. Durante le celebrazioni avviene un delitto, la banda dovrà cercare di risolvere il caso per evitare di far generare un’ulteriore faida con altre vittime.

Leggi anche: Carolina Crescentini: vita privata e carriera della celebre attrice protagonista de I bastardi di Pizzofalcone

Dopo l’ultimo appuntamento di domenica, viste le elezioni amministrative del giorno avevano portato alla messa in onda di Porta a Porta, la serie tv con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini ritornerà ad essere proposta il lunedì in prima serata su Rai Uno alle ore 21 e 25. Sarà la quarta puntata trasmessa nella terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone delle 6 previste in totale.