Charlene di Monaco, come sta la Principessa: dall’operazione alla fuga da Monaco

Charlene Wittstock è ancora lontana dal regno per le sue condizioni di salute. Stanca della situazione, ha deciso di rilasciare un’intervista per parlare del suo momento di vita alquanto delicato. Ha colto l’occasione anche per esternare un desiderio: riabbracciare i figli Jacques e Gabriella. Ecco le sue parole.

Charlene di Monaco rompe il silenzio

Charlene di Monaco è costretta a restare lontana da corte perché per i medici non è ancora in grado di affrontare un lungo viaggio in aereo. Infatti all’inizio si pensava a un’ipotetica crisi con il marito Alberto di Monaco. Quest’ultimo non ha esitato a mettere a tacere i pettegolezzi: “Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie”. A rincarare la dose ci hanno pensato alcuni membri della famiglia reale che avevano espresso il loro parere sulla faccenda, sostenendo che il divorzio sarebbe stato imminente. Invece la verità è venuta a galla: la donna purtroppo si è dovuta sottoporre a vari interventi chirurgici per le sue gravi condizioni di salute. Stufa della situazione, ha voluto parlare di come ci si sente a stare lontana dai propri figli. Inevitabile è stato menzionare la famiglia.

“Non vedo l’ora di tornare a casa e vedere i miei figli”

Per dare notizia delle sue condizioni di salute, Charlene di Monaco ha optato per una registrazione che ha lasciato a un giornale sudafricano di cui non si sa il nome. Ha parlato a ruota libera della sua infezione otorinolaringoiatrica (contratta quando ha partecipato a una campagna a tutela dei rinoceronti in via d’estinzione per colpa di bracconieri) che l’ha costretta a sottoporsi a degli interventi. Il primo non è andato bene, dunque da otto mesi non può tornare a corte. Ha smentito la crisi matrimoniale alimentata dai pettegolezzi definendo il marito “un amico con cui ha condiviso tanti momenti speciali”. Anche ai figli Jacqui e Bella (così li chiama) ha rivolto rivolto un’affettuosa dedica: “Non vedo l’ora di tornare a casa e vedere i miei figli, che mi mancano terribilmente. Penso che una mamma separata per mesi dai propri bambini proverebbe quello che provo io ora”.

“Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui”

Secondo quanto riportato dal principio Alberto, la moglie potrebbe tornare a breve a corte. L’ultima operazione c’è stata lo scorso 8 ottobre ed è stata l’ultima. I medici sono ottimisti perché è andato tutto bene. Quando guarirà, riprenderà la sua attività per salvaguardare il mondo degli animali: “Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui, come ho già fatto in molti Paesi del continente e in Sudafrica…”

