Charlene di Monaco, nuova operazione per la Principessa: le sue condizioni di salute preoccupano

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute di Charlene di Monaco, che lo scorso otto ottobre è stata sottoposta ad una nuova operazione in anestesia totale. Dovrebbe trattarsi, tuttavia, dell’ultima.

Il rientro di Charlene di Monaco nel Principato dovrebbe avvenire dopo l’ultima operazione cui la Principessa è stata sottoposta. Volata in Sudafrica lo scorso marzo per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti, è stata colpita da una gravissima infezione otorinolaringoiatrica dopo un intervento ai denti. Da quel momento, la condizione di salute della reale sembra essere precipitata.

Impossibilitata a tornare nel Principato a causa dell’infezione, Charlene è stata poi colpita da un malore che lo scorso settembre l’ha costretta ad un nuovo ricovero in ospedale. Il rientro a fine ottobre dal marito, il Principe di Monaco, e dai gemelli, quindi, è stato rimandato anche a causa di un’ultima operazione in anestesia totale alla quale la Wittstock si è sottoposta in questi giorni.

Charlene di Monaco, come sta oggi

La notizia di un nuovo ricovero in ospedale per Charlene di Monaco aveva iniziato a circolare in rete, ma non aveva trovato riscontro pubblico.

Poi è stato un comunicato ufficiale a confermare i pettegolezzi sullo stato di salute della Wittstock, sottolineando come questa nuova operazione fosse l’ultima prima del rientro a casa.

“Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco sarà sottoposta ad anestesia generale per la sua ultima operazione che si svolgerà oggi (8 ottobre 2021, ndr) – si legge nella nota diramata – . La Fondazione Principessa Charlene di Monaco augura il meglio per questo ultimo intervento e il suo pieno recupero”.

Dopo questo ultimo intervento chirurgico, dunque, la Principessa di Monaco potrebbe fare rientro in patria lasciando, dopo più di otto mesi, il suo Paese di origine.

Stando alle fonti ufficiali del Principato, pare che l’operazione sia “andata molto bene” e che Charlene sia rimasta in osservazione per 48 ore prima delle dimissioni.

Principe Alberto di Monaco: “Non vedo l’ora che Charlene torni”

Le voci di un imminente rientro in famiglia di Charlene si fanno sempre più insistenti, anche se i malpensanti credono fortemente che la separazione dal marito sia stata dovuta anche a problemi coniugali.

Il Principe Alberto, tuttavia, ci ha tenuto a ribadire in più di un’occasione che le indiscrezioni su un divorzio fossero del tutto infondate e che il sentimento che lo unisce alla moglie è lo stesso di sempre.

Dopo la notizia dell’ultimo intervento cui la Wittstock si è sottoposta, Alberto di Monaco ha commentato: “Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è stata colpita da diversi problemi. Si trova ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto. Dobbiamo fare il punto con i medici tra qualche giorno”.

“Non vedo l’ora che torni ad aiutarmi coi bambini, siamo una squadra”, ha aggiunto lui tentando, ancora una volta, di spazzare via le malelingue sulla sua famiglia.