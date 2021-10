Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: i due sempre più lontani | La conferma del figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono stati i protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Erano diventati amici al punto tale da frequentarsi al di fuori del contesto televisivo. Tuttavia c’è stato un allontanamento, confermato poi dal figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini a ruota libera su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha vinto portando a casa il montepremi e allo stesso tempo ha iniziato a crearsi uno spazio nel piccolo schermo. E’ diventato anche opinionista de L’Isola dei Famosi accanto a Elettra Lamborghini e Ilary Blasi. In quel periodo poteva contare sul sostegno dell’amico Francesco Oppini, il quale gli dava la giusta carica con parole incoraggianti. I telespettatori del reality sanno bene che Tommaso si era preso una cotta per lui, ma non è mai stato corrisposto. Tuttavia ciò non è stato un problema per la loro amicizia, dunque non si sono persi di vista una volta spente le telecamere. Adesso Tommaso ha messo da parte i suoi sentimenti per lui, dato che è felicemente fidanzato con Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Di recente Francesco è stato ospite di Giada Di Miceli nello studio televisivo del programma Non succederà più e ha lasciato intendere come procede il rapporto.

“E’ una cosa che preferisco tenere per me”

“Il mio rapporto con Tommy? Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano. E’ una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate”. Chi ha avuto modo di seguire Francesco all’interno della casa del Gf Vip sa bene che non ama mettere in piazza la sua privacy. Per questo motivo ha lasciato solo intendere senza andare nei particolari. Non ha piacere nel parlare pubblicamente sull’argomento, ragion per cui quando ne avrà modo lo farà con il diretto interessato.

Leggi anche -> Francesco Oppini sbotta contro i followers di Elisabetta Gregoraci: “Non hanno un c***o da fare”

Un parere sui concorrenti dell’attuale edizione

I telespettatori ricorderanno bene che Francesco è andato via dalla casa prima delle festività natalizie. Alfonso Signorini disse che è Grande Fratello non sarebbe terminato e lui non accettava l’idea di stare ancora lontano dalla famiglia e dalla fidanzata. Elisabetta Gregoraci seguì il suo esempio perché voleva riabbracciare il figlio Nathan Falco. Per quanto riguarda i concorrenti di questa edizione, ha espresso una preferenza per Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Invece deve ancora valutare bene Alex Belli e Soleil Sorge. Ciò dimostra che le dinamiche della casa non smettono mai di incuriosire.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi durissimo su Amedeo Goria: “Andrebbe curato”