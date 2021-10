Nina Soldano, la Marina di Un Posto al Sole incanta tutti con uno scatto mozzafiato [FOTO]

Nina Soldano incanta tutti i suoi follower con un post che la ritrae sorridente e sensualissima, con un outfit audace che lascia poco all’immaginazione.

La carriera di Nina Soldano

Amatissima dal pubblico di un Posto al Sole, Nina Soldano è un’attrice molto versatile. Oltre ad interpretare la dark lady Marina Giordano della soap partenopea, l’attrice toscana, è apparsa in altre serie di successo come Il Giudice Mastrangelo, Incantesimo e Professione Vacanza.

La sua carriera è iniziata nel lontano 1985 nel piccolo schermo come valletta di Fantastico 6 per poi proseguire nel mondo della recitazione. Nel suo curriculum infatti troviamo partecipazioni in film come La notte degli squali di Tonino Ricci e Delitti e Profumi di Vittorio de Sisti. Nina Soldano ha anche recitato per il grande schermo ed è stata diretta dal celebre regista Tinto Brass per il film Paprika con Deborah Caprioglio.

Amatissima dal pubblico

Nina Soldano è un volto molto conosciuto e amato dai telespettatori e forse non tutti conoscono il suo lato dolce e romantico, caratteristiche che l’allontanano molto dal suo personaggio, decisamente sadico e diabolico. L’attrice sa anche essere ironica e sensuale, come negli scatti, che ogni tanto ama condividere sui suoi profili social.

Nina ha un profilo Instagram attivissimo, seguito da 144mila follower. La sua bacheca è ricca di foto che raccontano le sue giornate di relax, al mare, o assieme a suo marito Teo, sposato a Los Angeles nel 2016, dopo una convivenza durata circa 6 anni.

La 58enne sorride alla vita e fa bene. In passato infatti, ha dovuto affrontare una brutta malattia, un’esperienza traumatica che per un pò ha tenuto nascosta ai suoi fan, che l’adorano. “Mi sentivo una miracolata perché non ho avuto bisogno di fare la chemioterapia. La salute è la cosa più importante, non ci sono soldi che tengano. L’ho scoperto sulla mia pelle ed è un insegnamento che mi tengo stretto“. Ha dichiarato in un’ intervista.

Lo scatto su Instagram

In questi giorni Nina ha postato uno scatto che mette in risalto il suo sex appeal. “Non me ne volere ma questo caldo mi fa perdere la testa…” E’ la didascalia che accompagna la foto che la ritrae con una camicia bianca scollata che rimette in risalto il decolleté e le gambe abbronzate. Lo scatto è decisamente da bollino rosso!

Tra i tanti commenti carichi di complimenti e i like. Non è passata inosservata la reazione di suo marito, che le manda un bel cuoricino rosso.