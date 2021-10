Conoscete le sorelle della conduttrice de Le Iene Rocío Muñoz Morales? Bellissime quanto lei

Da alcuni anni a questa parte abbiamo imparato ad amarla e ad apprezzare i suoi numerosi talenti. Alcuni la conosceranno solo per essere la moglie di Roul Bova, altri, invece per le sue interpretazioni in film e fiction di grande successo. Sto parlando di lei, Rocío Muñoz Morales.

Nata a Madrid nel 1988, Rocío è stata in grado di conquistare non solo il cuore di uno degli attori più amati d’Italia, ma anche quello di tutti coloro i quali abbiano recepito, tramite le sue apparizioni televisive e pubblicazioni social, i grandi valori da lei posseduti. Valori nei quali l’attrice crede fermamente con tutta sé stessa e che comprendono, senza dubbio, l’amore incondizionato per la famiglia. A tal proposito, scopriamo insieme qualcosa in più riguardo alla vita di questa splendida attrice, alla sua carriera e alle sue due amate sorelle.

Tre gocce d’acqua

Rocío Muñoz Morales, nonostante sia un’attrice di grande successo, è sempre riuscita a tenere la sua sfera privata lontano dagli occhi delle telecamere, senza per questo sottrarsi al piacere di condividere con i suoi follower momenti di pura e semplice quotidianità vissuti con le persone a lei più care. Proprio a causa di questa sua grande riservatezza non sappiamo molto della famiglia d’origine di Rocío, se non quello che lei stessa ha deciso di mostrarci sui social.

Tramite questo bellissimo scatto pubblicato dall’attrice sul suo profilo Instagram ufficiale, si evince l’amore e la complicità che lega Rocío e le sue due sorelle, rispettivamente di quattordici e quindici anni più grandi di lei. ” Che fortuna avervi sorelle! Vi amo” ha scritto la donna accanto alla foto. Nonostante non si sappia molto riguardo alla loro vita e alla loro carriera, la cosa che, senza dubbio, risulta essere chiara agli occhi di tutti, è l’estrema somiglianza delle sorelle Muñoz Morales. Non c’è che dire… buon sangue non mente! La bellezza delle tre donne lascia tutti senza fiato!

Dalla Spagna con amore

Rocío Muñoz Morales ha iniziato a studiare danza fin da bambina, disciplina tramite la quale l’attrice si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Grazie al suo talento da ballerina, Rocío ha partecipato al tour mondiale del famosissimo Julio Iglesias e, successivamente, è stata anche insegnante di ballo nella versione spagnola del programma Ballando con le stelle, Mira quién baila. Il suo debutto da attrice è avvenuto in Spagna nel 2009, anno in cui è stata scelta per recitare in una fiction in onda su Telecinco, La Pecera de Eva. Da allora, Rocío non ha mai smesso di incantare i telespettatori con la sua bellezza e il suo talento, spaziando tra la danza, la recitazione e la moda.

Arrivata in Italia, Rocío ha recitato in diversi film e fiction televisive tra cui Un passo dal cielo; Natale da chef e Immaturi – il viaggio. Proprio durante quest’ultima pellicola, l’attrice ha conosciuto quello che, alcuni anni dopo, è diventato il suo compagno di vita e il padre delle sue due bambine, l’attore italiano Roul Bova. A partire da quest’anno, Rocío sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Nicola Savino nella conduzione de Le iene.

Nel corso della sua vita Rocío ha sempre dimostrato di essere, oltre che un’artista completa e talentuosa, una donna dal cuore grande e sensibile. L’attrice, infatti, insieme a suo marito Roul, durante il periodo di lockdown causato dal Coronavirus, hanno aiutato la Croce Rossa a distribuire beni di prima necessità a tutti i senzatetto di Roma. Due persone, soprattutto di questi tempi, più uniche che rare.