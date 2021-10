Beautiful, anticipazioni 20 ottobre: Brooke ha un piano per il matrimonio

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap di Canale 5, Beautiful, in onda dalle 13.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 13.40 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Beautiful. Ecco tutte le anticipazioni di mercoledì 20 ottobre. La vicenda di Steffy ha fortemente scosso Hope che si confiderà con Thomas: la figlia di Brooke è rimasta terrorizzata dalla minaccia con il coltello della sorellastra di Thomas. Quest’ultimo decide quindi di dare una mano alla Forrester ma tutto cambia quando Hope gli rivela che, in quel momento, Liam, Ridge e Finn sono a casa della giovane.

I tre raggiungono un accordo con Steffy: quest’ultima potrà riabbracciare Kelly quando si sarà disintossicata. Ma Thomas, a questo punto, intuisce il fastidio di Hope per l’interesse di Liam nei confronti della situazione di Steffy e decide di approfittarne. Nelle prossime puntate vedremo come il figlio di Ridge metterà in atto il suo diabolico piano per riavvicinarsi a Hope.

Le nozze in programma

Intanto Quinn vuole estromettere per sempre Brooke dalla vita di Ridge. Per questo motivo, la donna cerca di persuadere Shauna a convolare a nozze per la seconda volte con il Forrester, lasciandola credere che la Logan avesse mira sul suo compagno. Alla fine Shauna si convince: lei e Ridge presto si sposeranno di nuovo. Brooke, appresa la notizia, cade nello sconforto e cercherà di convincere Ridge a non compiere questo passo.

Intanto è un ottimo momento per Carter: l’avvocato sarà nominato celebrante del matrimonio tra Ridge e Shauna, inoltre, sarà nominato direttore della Forrester Creation. Ma, proprio Carter, si rivelerà contrario all’unione, come del resto Eric: i due sanno che Ridge, in realtà, vorrebbe tornare con la sua ex compagna. Brooke e Quinn avranno un’accesa discussione proprio su questo tema.