Una Vita, anticipazioni 20 ottobre: Velasco scopre la verità sull’aggressione a Felipe

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap spagnola di Canale 5, Una Vita, in onda dalle 14.10 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 14.10 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento della soap spagnola Una Vita, in onda su Canale 5. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni mercoledì 20 ottobre. Felipe é stata avvelenata e adesso è in coma in ospedale. L’aggressione getta nello sconforto tutta Acacias e ormai in molti iniziano a dubitare della domestica Laura. Velasco inizia ad indagare sulla domestica e scopre tutta la verità.

A questo punto l’avvocato si mette sulle tracce della domestica: vuole che Laura confessi e dica a tutti con quale intruglio ha avvelenato Felipe, in modo anche di aiutare i medici a salvarla. Ma, con molta sorpresa di Velasco, la domestica non è per nulla pentita del gesto, anzi. Laura confessa di essere dispiaciuta di non aver ucciso l’Alvarez-Hermoso. Perché? Lo scopriremo meglio nelle prossime puntate.

L’unione tra Marcos e Felicia

Intanto, Marcos confessa ad Anabel di aver chiesto la mano di Felicia. La ragazza è felice della scelta, vuole la felicità di suo padre, ed è contenta di avere come nuova sorella Camino. Quest’ultima, però, sta vivendo un momento drammatico: Ildefonso è sparito nel nulla e la donna teme che suo marito possa aver fatto questa pazzia. In più, Camino, non riesce a non sospettare proprio di Anabel, alla quale ha confidato il segreto di Ildefonso.

Proprio questa situazione spingerà Felicia a rivelare a Marcos di voler aspettare che Camino sia più tranquilla prima di sposarsi. Intanto, però, il suo ristorante è finito nel mirino di una strana coppia, che prestò si rivelerà molto pericolosa.