Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 ottobre: Umberto stregato da lei pronto a fare una pazzia?

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 15.55 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di oggi mercoledì 20 ottobre. Il piano della Contessa Adelaide di portare a Villa Guarnieri Flora, figlia di Achille Ravasi, si sta ritorcendo contro la Sant’Erasmo. Nelle sue intenzioni, la vicinanza a Flora avrebbe permesso ai Guarnieri di tenere d’occhio la giovane, qualora iniziasse ad indagare sulla scomparsa del padre.

Ma negli ultimi giorni sono evidenti le attenzioni – ricambiate – a Flora da parte di Umberto Guarnieri. Una notizia che non può non allarmare la Contessa, che non vede di buon occhio l’avvicinamento tra la figlia di Ravasi e suo cognato. E se fosse tutto un piano di Flora per carpire informazioni? Scopriremo di più nelle prossime puntate.

Leggi anche ——-> Uomini e Donne, il tatuaggio di Joele Milan per il programma: “Incidente di percorso”

Che fine ha fatto Sandro?

Tina è sempre di più al centro dell’attenzione. Salvatore spinge la giovane a rivelare il suo segreto, nonché il motivo del suo rifiuto all’offerta di lavoro di Vittorio Conti, ovvero i problemi alle corde vocali. Ma non è tutto: Giuseppe e Agnese si chiedono che fine abbia fatto Sandro e perché non sia tornato con lei a Milano. Tina, però, in maniera molto sospettosa, cerca di sviare tutte le domane.

Leggi anche ——-> Charlene di Monaco, come sta la Principessa: dall’operazione alla fuga da Monaco

Intanto Vittorio e Roberto continuano a lavorare per il prossimo numero di Paradiso Market. Infine, Salvatore, sembra essere pronto a voltare pagina e dimenticare Gabriella. Lo rivelerà lo stesso giovane a sua sorella, dicendo di aver conosciuto una donna. Si tratta di Anna Imbrani, tornata da poco al grande magazzino milanese. La Venere, però, rivela a Beatrice di aver sofferto troppo in passato per lasciarsi andare.