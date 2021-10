Uomini e Donne, ex cavaliere convola a nozze: “Niente è per sempre” | Ecco di chi si tratta

Enzo Capo, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha fatto il grande passo sposando la sua storica compagna. Scopriamo maggiori dettagli riguardo il matrimonio dell’ex concorrente del programma di Maria De Filippi.

Nato a Napoli nel gennaio del 1972, Enzo dopo aver concluso il liceo si è iscritto a giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli dove ha conseguito la laureA nel 2003 per poi superare l’esame di abilitazione e specializzarsi in diritto civile. Nella vita l’ex cavaliere è anche un imprenditore e vive a Budapest dove ha un’attività chiamata Luxury Suites. Inoltre proprio in Ungheria, Capo ha preso parte ad altri programmi televisivi soprattutto dedicati al mondo della moda.

Enzo Capo a Uomini e Donne

Il nome di Enzo è arrivato al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione 2019-2020. Durante il programma dopo una prima frequentazione non andata a buon fine con Veronica Ursida, il cavaliere ha dato il via alla conoscenza di Pamela Barretta, con la quale, nonostante le iniziali resistenze di lei, è riuscito a creare un legame e a uscire dal programma. Purtroppo le cose per i due non sono andate come sperato e alla fine le loro strade si sono separate.

Il matrimonio di Enzo Capo

Nonostante il dolore per la rottura, questa scelta sembra essere stata quella giusta per Enzo. Infatti l’uomo dopo la separazione dalla dama di Uomini e Donne è riuscito a ricostruire il rapporto con la sua storica ex Lucrezia Massimo. Il periodo di pausa tra i due sembra che abbia giovato alla loro relazione, portandoli a maturare e permettendogli di scoprire di essere fatti l’uno per l’altra, tanto da decidere di giurarsi amore eterno. Enzo e Lucrezia hanno celebrato le loro nozze nella giornata di sabato 16 ottobre condividendo alcuni retroscena del matrimonio sui rispettivi profili Instagram.

La reazione dei fan

In particolare entrambi hanno condiviso con i rispettivi follower dei meravigliosi scatti che li vedono l’uno al fianco dell’altra in un momento così importante per la loro vita. Inoltre tanto Enzo quanto Lucrezia nelle descrizioni dei post si sono dedicati delle meravigliose parole di affetto e amore che hanno provocato la commozione dei fan.