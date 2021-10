Bella da far girare la testa a tutti i followers, così Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, decide di azzardare su Instagram con un outfit pazzesco. Vediamola insieme.

La giovane ‘figlia d’arte’ ha ereditato le virtù di entrambi i genitori: Jasmine Carrisi porta con se la bellezza di sua madre Loredana Lecciso e il talento musicale di suo padre, l’amatissimo cantante Albano Carrisi.

La piccola di casa Cellino, sorella maggiore di Albano junior, è nata nel 2001 e, nonostante la giovane età, sta dimostrando a tutti gli italiani di avere, oltre a grandi doti musicali, anche grinta da vendere e la determinazione di farsi strada da sola, senza portare il marchio di essere ‘figlia di’.

Jasmine Carrisi è una promettente cantante che ha inciso già diversi singoli e evidenzia un carattere molto forte che spesso le permette di difendersi da sola a quelli che sono gli ingiusti e insensati attacchi haters che riceve sul web. E’ proprio sui social che la piccola Carrisi è molto attiva e promuove la sua attività di artista in erba e la sua immagine, di giovane donna, bellissima e affascinante.

Jasmine Carrisi non teme nulla, neanche di osare con un outfit pazzesco che mette in risalto il suo corpo perfetto e fa girare la testa a tutti i suoi followers. Così, in una delle sue ultime fotografie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, la Carrisi si pubblica con addosso un body nero aderentissimo e soprattutto sgambatissimo che mette in risalto la linea dell’addome.

Il body nero, che favorisce uno stile molto rock a Jasmine, esce fuori da un pantalone di pelle nero lucido ed una borsetta in stile Chanel sempre di color nero. Il suo look è molto dark e aumenta il fascino della piccola figlia di Albano Carrisi: gli utenti apprezzano molto e difatti piovono like di consensi.

In calce alla foto pubblicata da Jasmine, tra i tantissimi commenti anche quello di mamma Loredana che ha messo tre cuoricini per sua figlia. Tra i tanti messaggi dei fan della Carrisi che hanno elogiato la sua bellezza, molti di loro hanno sottolineato anche la straordinaria somiglianza proprio con sua mamma, la Lecciso.

Ultime novità: Jasmine Carrisi non sarà giudice di The Voice Senior

La prima esperienza televisiva di Jasmine, accanto a sua padre Albano Carrisi, è stata un vero successo: i due hanno fatto coppia fissa nel programma The Voice Senior in veste di giudici. Nonostante l’accoppiata sembrava riuscire con successo, i due non saranno riconfermati nella prossima edizione.

Qual è il motivo di questa scelta? A commentare la scelta della produzione è stato Albano che ha confessato di non conoscere i motivi della loro esclusione ma di sicuro saranno buone ragione, ha ammesso. Papà Carrisi ha anche rivelato come sua figlia Jasmine sia dispiaciuta perché l’esperienza di The Voice le era molto piaciuta ma “è giovane e piena di energia e interessi” ha concluso il cantante.

Chi li sostituirà? A quanto pare al loro posto, al fianco di Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, arriverà la reginetta di quest’estate, Orietta Berti.