Tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita: “Rottura definitiva”

Arisa è tra le protagoniste in gara a Ballando con le stelle e, se la sua vita professionale sembra procedere a gonfie vele, lo stesso non può dirsi di quella privata. Tra la cantante e l’ex compagno Andrea Di Carlo è finita e, pare, che questa sia la volta definitiva.

La relazione tra Arisa e il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo è stata costellata da una serie di alti e bassi. I due, che si sono fidanzati circa un anno fa, sembrava fossero pronti per convolare a nozze dopo il Festival di Sanremo 2021. Invece, proprio a conclusione della kermesse canora, è arrivata la prima grande crisi di coppia rientrata dopo alcune settimane.

L’idillio, però, era ormai svanito. Dopo la rottura post Festival ne sono seguite delle altre nel corso della partecipazione di Arisa ad Amici in qualità di giudice e, nelle ultime ore, è stato proprio Di Carlo a confermare la fine dell’amore con la cantante. Ma questa volta pare sia quella definitiva. A parlare pubblicamente della relazione con Arisa è stato proprio il manager, che ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e sulle richieste della cantante a Ballando con le stelle.

“Arisa non è fatta per stare in coppia”

Intervistato dal settimanale Oggi, Andrea Di Carlo ha spiegato il suo punto di vista sulla relazione con Arisa e resi noti i motivi che hanno scatenato la rottura tra loro.

“Questa rottura è definitiva – ha sentenziato il manager – . Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”.

I desideri e i progetti di vita di Di Carlo e Arisa, dunque, sembrano non aver mai combaciato e, dopo vari tentativi di riappacificazione, per loro è arrivato il momento dell’addio.

“Puoi amare qualcuno follemente, gli artisti ti portano nel loro mondo, ti fanno sentire speciale, ma possono distruggerti”, ha aggiunto lui che, qualche mese addietro, aveva anche pensato di sposare la cantante.

Poi, è arrivato il momento della crisi più acuta dopo un litigio mentre Andrea e Arisa erano in viaggio verso casa dei genitori della cantante.

“Da Napoli l’ho accompagnata a Pignola, il suo paese di origine a casa dei genitori. Sua madre ci aveva preparato la lasagna. E invece abbiamo litigato durante il viaggio, alla fine quando eravamo quasi arrivati lei è scesa e ha fatto l’ultimo tratto a piedi e ha detto che non voleva più vedermi – ha raccontato Di Carlo – . Sono tornato a Roma con le sue valigie, che ho portato a Ballando”.

Arisa, il veto su Di Carlo a Ballando con le stelle

E, proprio per Ballando con le stelle, Arisa ha imposto un veto alla produzione per evitare di incontrare l’ex compagno in sala prove.

Poiché Di Carlo è anche il manager di Morgan e Federico Fashion Style – anche loro concorrenti in gara allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci – la cantante avrebbe avanzato una richiesta specifica prima dell’inizio del programma.

“Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show – ha spiegato l’ex compagno della cantante – . Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”.