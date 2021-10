Sarebbe spuntato lo zampino di una terza incomoda tra Elodie e Marracash? A quanto pare vengono svelati nuovi e piccanti retroscena sulla fine della relazione tra la cantante Elodie e Marracash.

A quanto pare, seppur manca ancora la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, da giorni i rumors rincorrono le voci della fine della storia d’amore tra i due cantanti, Elodie e Marracash. Una notizia che ha sconvolto i fan, visto che molti credevano nel loro amore.

Spesso la cantante Elodie si è trovata a commentare il suo rapporto con il rapper, parlando comunque delle difficoltà nel trovare un equilibrio di coppia per via delle differenze: la ‘figlioccia’ della De Filippi, visto che ha esordito nel 2015 ad Amici, aveva definito la sua relazione “faticosa” ma al contempo “stimolante“.

Le problematiche tra Elodie e Marracash nascevano da caratteri diversi: lei più leggera, “lui come se scrivesse con il sangue” aveva dichiarato tempo fa la cantante in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Quindi le difficoltà nella coppia d’artisti c’erano ma la cantante aveva sottolineato anche la volontà di voler restare insieme e poter superare tutte queste problematiche. Adesso, però, la rottura sembra esserci per davvero e spunta anche il presunto motivo.

Elodie e Marracash: perché c’è la rottura?

Già quest’estate gli utenti del web più attenti avevano notato un silenzio anomalo sui canali social della cantante e del rapper e così erano iniziate a circolare voci di corridoio sulla rottura della loro storia. Che fine hanno fatto Elodie e Marracash, si chiedevano i fan sul finire dell’estate? Così il chiacchiericcio sull’aria di crisi ha iniziato a prendere piede, una voce smentita in seguito proprio da Elodie.

Adesso, però, sulla loro coppia torna la parola fine e a quanto pare sembra stia spuntando anche il motivo che ha portato Elodie e Marracash a concludere il loro amore. Sembra che ci sia lo zampino di una nuova figura femminile tra i due.

I dettagli sono stati anticipati da Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino che, tra le pagine del suo giornale, avrebbe detto che della figura di una nuova donna nella vita di Marracash ne parlerebbe già tutta Milano. Ecco chi sarebbe la donna in questione.

Nuove conquiste per Elodie e Marracash?

E’ vero che ci sarebbe una nuova donna nella vita del rapper Marracash? Al momento non ci sono conferme ma, stando alle anticipazioni di Dagospia, la persona sarebbe Rosmy, una dark lady, attrice di teatro ed erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella.

Non ci sono foto o prove a testimonianza anche solo di questo rapporto ma, al momento, queste sarebbero solo voci.

Anche su Elodie ci sarebbero delle indiscrezioni: secondo il settimanale Chi, la cantante è stata pizzicata lo scorso 10 ottobre a Milano in compagnia di Davide Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani.

LEGGI ANCHE : Marracash pubblica questa foto: arriva il commento piccato di Elodie

LEGGI ANCHE : Elodie sempre più lontana da Marracash: la cantante avvistata con un modello [FOTO]

A quanto pare, i due si sarebbero poi rivisti in un’uscita insieme al cantante Mahmood e il danzatore Gabriele Esposito.