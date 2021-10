Mauro Icardi chiede perdono a Wanda Nara: “Quanto fa male ferire…”

La coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara negli ultimi giorni è stata indubbiamente tra le più chiacchierate a causa di un presunto tradimento da parte del calciatore. Ma adesso sembra che il temporale stia passando. Scopriamo nuovi dettagli riguardo la vicenda.

Da qualche giorno ormai i nomi di Mauro Icardi e Wanda Nara sono sulla bocca di tutti. Una delle coppie più note del mondo dello sport e dello spettacolo sta attraversando un periodo decisamente non facile che li ha messi al centro del gossip in Italia e non solo.

La vicenda

Tutto ha avuto inizio proprio dalla showgirl che nei giorni scorsi ha pubblicato una stories dal suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Hai rovinato una famiglia per una tr***”. Ai fan il riferimento al marito è apparso chiaro e nelle ore successive sono arrivati ulteriori chiarimenti. Infatti secondo quanto riportato Wanda Nara avrebbe scoperto di un tradimento da parte del calciatore grazie al lavoro svolto da un investigatore privato. Le indiscrezioni, inoltre, rivelano che la donna coinvolta si chiamerebbe Eugenia Suarez e sarebbe una nota attrice argentina.

Le parole di Icardi per Wanda

Nonostante il grande trambusto generato, Mauro Icardi ha inizialmente preferito non esporsi riguardo la vicenda. Fino a poche ore fa, quando ha pubblicato un lungo post dedicato proprio a Wanda. Lo scatto condiviso dal calciatore vede la coppia in un momento di intimità ed è accompagnato da una lunga descrizione in cui l’atleta ha scritto: “Grazie amore mio per aver continuato a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. ❤️ Ti amo ❤️ Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ferisci.”

Le pubbliche scuse di Mauro Icardi

Le parole del calciatore non sono ovviamente passate inosservate e in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo venendo riprese da tabloid e portali dedicati al gossip. Questo post pubblicato da Mauro Icardi sembra confermare quanto emerso dalle parole di Wanda con cui il calciatore ha deciso di scusarsi pubblicamente. Quale sarà la reazione della showgirl? Riuscirà a perdonare il marito?