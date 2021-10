Amici, l’ex ballerina è diventata mamma: la gioia per la nascita della piccola Luce

Felicità senza fine per i neogenitori Lorella Boccia e Niccolò Presta: dopo tanta attesa, è venuta alla luce la loro primogenita.

Tra i milioni di fan del talent show “Amici” di Maria De Filippi, sono tanti coloro che più che aspettare l’inizio della nuova stagione del programma, erano in attesa della nascita della figlia di una delle ballerine professioniste più amate della trasmissione: Lorella Boccia. E finalmente, il 20 ottobre, la neomamma e il neopapà Niccolò Presta hanno potuto tenere per la prima volta tra le braccia la loro bambina: Luce Althea.

L’annuncio della nascita di Luce Althea

Ad annunciare la nascita della bambina, è stata la stessa ballerina tramite le piattaforme social. Sul suo profilo Instagram, infatti, Lorella Boccia ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al marito Niccolò Presta subito dopo il parto. La foto, un tripudio di dolcezza e felicità, è accompagnata soltanto da una brevissima didascalia: “Luce Althea, 20/10/2021 ♥️”. Innumerevoli gli auguri alla coppia da parte di altri personaggi dello spettacolo come Michele Giraud, colleghi come Sebastian e Umberto, o semplici fan della ballerina. Un momento di pura gioia che andrà dritto nei ricordi di famiglia più belli!

Il nome Luce Althea

Grande attenzione, ovviamente, per il nome scelto per la bambina. Non si sa bene come mai i due genitori abbiano deciso di optare proprio per questa combinazione, ma in un’intervista rilasciata a Vanity Fair all’inizio dell’estate, Lorella Boccia aveva dichiarato: “Siamo giunti alla conclusione che, forse, la cosa migliore sia aspettare che nasca, guardarla negli occhi e solo allora chiamarla con il suo nome”. Che sia effettivamente andata così non è dato saperlo, ma Luce Althea è senza dubbio un nome non convenzionale. Nella stessa intervista, inoltre, la ballerina aveva parlato del suo futuro come mamma: “Voglio cercare di essere una madre, sbagli compresi, comprensiva e vicina a mia figlia. Spero di riuscire ad essere almeno la metà di quanto è stata grande mia mamma”. E l’emozione che traspare dallo scatto pubblicato fa pensare che sarà davvero così!

L’annuncio della gravidanza

La ballerina professionista di “Amici” aveva già scelto il suo profilo Instagram come mezzo per annunciare al mondo che sarebbe diventata madre. Qui mesi fa aveva pubblicato uno scatto in cui sfoggiava un sorriso radioso mentre con una mano mostrava l’ecografia e con l’altra reggeva il pancione il pancione già visibile. Sullo sfondo, un gioioso Niccolò Presta, e accanto all’immagine le parole della ballerina: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo”.

LEGGI ANCHE: Niccolò Presta chi è | carriera | vita privata del produttore televisivo

La storia d’amore tra Lorella Boccia e Niccolò Presta

Niccolò Presta e Lorella Boccia si sono sposati a Roma nel 2019. La proposta di matrimonio era arrivata poco tempo prima durante un viaggio in Kenya della coppia. Il loro matrimonio ha visto la partecipazione di tantissimi volti noti dello spettacolo, tra cui Paolo Bonolis con sua moglie Sonia Bruganelli, i colleghi di Amici Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, nonché l’insegnante Veronica Peparini accompagnata da Andreas Muller. Sicuramente adesso, con la nuova arrivata Luce Althea, non mancheranno i festeggiamenti in casa Mediaset!