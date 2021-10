Conoscete la moglie dell’attore e conduttore Max Giusti? Ecco chi è la bellissima

Da oltre 15 anni insieme, Max Giusti e Benedetta Bellini rappresentano una coppia solida del panorama dello spettacolo italiano: conosciamo meglio la donna che è rimasta accanto al comico e attore.

Max Giusti e Benedetta Bellini fanno coppia da quando i loro sguardi si sono incrociati: il loro è stato un colpo di fulmine che ha cambiato per sempre le loro vite.

Dal giorno del primo incontro non si sono più lasciati, preferendo però vivere la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori.

Max Giusti, l’incontro con Benedetta Bellini che gli ha cambiato la vita

Max Giusti, che all’anagrafe è Massimiliano, è diventato noto al grande pubblico dalla fine degli anni Novanta ed ha poi proseguito la sua carriera presenziando in numerosi programmi tv come Stracult, Quelli che il calcio, Affari Tuoi, Stasera è la tua sera, Pechino Express, oltre che in diverse esibizioni al teatro e al cinema.

Benedetta Bellini è sempre stata molto riservata, conducendo una quotidianità lontana dal gossip. Nata a Roma, proprio come il marito, non si fa vedere molto in giro. Le uscite mondane dei due si contano sulle dita di una mano. Ma come si sono conosciuti Max Giusti e la moglie? A quanto raccontato dall’attore in diverse interviste quello tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I loro sguardi si sono incrociati nel 2004 e continuano ad essere innamorati come il primo giorno, vivendo un eterno San Valentino.

L’amore per Benedetta è arrivato nella vita di Max dopo la fine della lunga relazione con la giornalista ed opinionista Selvaggia Lucarelli: tra alti e bassi i due protagonisti del piccolo schermo sono stati insieme per sette anni. Dopo cinque anni di fidanzamento, invece, il legame tra la Bellini e Giusti si è trasformato in un matrimonio: le nozze si sono svolte il 4 luglio del 2009 e dopo un anno è nato Matteo, il loro primogenito. Nel 2012 a rendere ancora più solido il rapporto è arrivata la nascita di Martina.

Max e Benedetta: la passione per il tennis e la lotta alla malattia

Scorrendo le immagini presenti sul profilo Instagram di Max Giusti si notano tante immagini che lo ritraggono in compagnia della moglie e dei figli: sono immortalati splendidi ricordi e momenti di vita quotidiana di una famiglia come tante altre. In questa sicurezza il conduttore e attore si rifugia lontano dal clamore mediatico.

Benedetta e Max condividono tante passioni tra le quali spicca quello per lo sport: entrambi sono grandi appassionati di tennis e spesso scendono in campo insieme nel circolo in cui l’attore romano è proprietario. La donna è rimasta accanto al marito in un momento molto difficile e particolare della sua vita: qualche tempo fa, infatti, Giusti ha dovuto affrontare dei seri problemi di salute. All’attore fu diagnosticata una paralisi facciale che lo ha bloccato nella sua vita quotidiana e professionale al punto da doversi rivolgere ad uno specialista per lasciarsi definitivamente alle spalle questa brutta esperienza.