Tu si que Vales, anticipazioni: la pupilla di Maria De Filippi ospite in studio

E’ stato svelato il nome dell’ospite presente nella prossima semifinale della trasmissione Tu si que vales, ci sarà la presenza di Alessandra Amoroso nella puntata antecedente all’ultima, con cui si concluderà l’edizione del programma di Canale 5.

L’edizione di quest’anno

Iniziata l’avventura lo scorso 18 settembre, le prime quattro puntate dell’ottava edizione del talent show ha registrato buoni ascolti, nell’ultima puntata, senza la concorrenza delle partite di campionato, si sono addirittura superati i 5 milioni di spettatori ed il 30% di share. Anche in questa stagione vi è stata la conferma alla conduzione del programma di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, mentre alla giuria vi sono Gerry Scotti, Teo Mammucare, Rudi Zerbi e Maria De Filippi, oltre alla Ferilli a fare da giudice popolare, l’unica novità riguarda Giulia Stabile come inviata.

Gli appuntamenti dell’ottava edizione di Tu si que vales si sviluppano in 11 puntate, tutte quante trasmesse al sabato sera, nel corso delle prime due vi sono stati due ospiti del calibro di Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto alle recenti Olimpiadi di Tokio, e del cantante J-Ax. Ad aggiudicarsi le serate, approdando così alla fase successiva del programma, sono stati rispettivamente uno stuntman, poi un gruppo di acrobati ed un ragazzino 11enne abile nel saltare la corda.

Carriera di Alessandra Amoroso e cosa farà in trasmissione

Le puntate della trasmissione di Canale 5 sono registrate da tempo, proprio in questi giorni stanno girando la penultima, vale a dire quella valevole per la semifinale, in cui si proclameranno i finalisti del talent nell’edizione 2021. Ad essere ospite di quella serata sarà Alessandra Amoroso, l’appuntamento verrà poi trasmesso sabato 27 novembre.

La cantante salentina ritroverà Maria De Filippi, conduttrice di Amici, trasmissione in cui partì la sua carriera, per la precisione nell’edizione 2009 del famoso talent. Da allora, Alessandra Amoroso ha pubblicato 9 album, di cui l’ultimo risalente verrà pubblicato a partire dal 22 ottobre e sarà intitolato Tutto accade, in cui saranno presenti diversi suoi inediti.