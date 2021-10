Ex gieffini, ex naufragi e calciatori: ecco il cast di Back to School, condotto da Nicola Savino su Italia Uno

Tutto pronto per il nuovo game show di Italia 1: ecco chi saranno i protagonisti della classe di “Back to school”.

Autunno: tempo di nuovi programmi nel palinsesto delle maggiori emittenti. In casa Rai è tutto pronto per la prima puntata della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, come sempre condotto da Milly Carlucci, mentre su Sky ci si sfida a colpi di musica per conquistare un posto a “X Factor”, quest’anno per la prima volta capitanato dal giovane Ludovico Tersigni. Per Mediaset, invece, è già iniziata la corsa verso il serale dei concorrenti 2021-2022 di “Amici” di Maria De Filippi e il “Grande Fratello Vip” è già preda dei commenti spietati degli utenti del web. Ma c’è altro che bolle in pentola a Cologno Monzese, ed è la nuova trasmissione che sta per debuttare su Italia 1: “Back to school”.

“Back to school”: il nuovo programma in onda su Italia 1

Già il nome è tutto un programma. Esattamente come preannunciato dal titolo, il nuovo game show di casa Mediaset sarà una sorta di esperimento sociale. Non parliamo affatto del solito reality: l’innovativo format vedrà diversi volti noti del mondo dello spettacolo tornare tra i banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare. Per alcuni sarà come rivivere un incubo, per altri un modo per mettersi alla prova, ma una cosa è certa: non saranno soli. Ad occuparsi della preparazione dei VIP in gara ci sarà un gruppo di insegnanti molto esigente composto da… bambini! Per le celebrity sarà una vera sfida, ma sapete già chi farà parte della classe di “Back to school”?

I VIP in gara a “Back to school”

Già un po’ di tempo fa erano venuti fuori i primi nomi dei concorrenti in gara: Vladimir Luxuria, Flavia Vento, Salvatore Schillaci ed Evaristo Beccalossi. Adesso, la lista sembra allargarsi ulteriormente per fare spazio al rapper Clementino, che sarà impegnato anche come coach nella nuova edizione di “The Voice Senior”, le ex concorrenti del “Grande Fratello Vip 5” Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” Ignazio Moser, pronto a condurre nuovamente “Ex on the beach Italia” su MTV insieme a Cecilia Rodriguez, e infine l’attrice Eleonora Giorgi e il calciatore Nicola Ventola. Insomma, una classe di talenti piuttosto variegata!

“Back to school”: quando inizia

Il debutto della nuova trasmissione proposta da Mediaset è previsto per mercoledì 10 novembre in prima serata su Italia 1. Alla guida di “Back to school” ci sarà un noto presentatore del piccolo schermo: Nicola Savino. Impegnato dal 2017 già con la conduzione de “Le Iene”, per lui sarà il momento di ritornare ad occuparsi di game show. In passato, infatti, ha avuto modo di confrontarsi con un simile format in occasione della conduzione di “Un minuto per vincere”. Il programma, andato in onda prima su Rai 1 e poi su Rai 2, vedeva i partecipanti cimentarsi in dieci prove fisiche e di abilità, ognuna da risolvere in 1 minuto per poter vincere un montepremi di 500.000 €.