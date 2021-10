Uomini e Donne, Biagio è un fiume in piena: “Qualche dama mi ha sfruttato. Sabina? Un rimpianto”

Il cavaliere di Uomini e Donne, trono over, Biagio Di Maro, in un’intervista, ha parlato della sua frequentazione con Sara, ma anche delle passate storie all’interno del programma. Ecco cosa ha detto.

La confessione di Biagio

Lui è uno dei protagonisti del trono over del programma Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando del cavaliere Biagio Di Maro che, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha parlato del suo percorso negli studi di Cologno Monzese, ma anche del suo allontanamento – e delle polemiche seguite – dalla dama Sara Zilli. Biagio ha spiegato che la scintilla con Sara non è scattata, nonostante l’interesse reciproco.

Il cavaliere ha ad ogni modo rivelato di voler bene alla dama, anche se non c’è stato il lieto fine. Cortesia non certo elargita allo stesso modo verso le dame frequentate nel passato. Biagio Di Mario ha infatti spiegato: “Nonostante a volte mi facciano passare per un uomo poco limpido, in realtà io sono una persona estremamente chiara. Sono un libro aperto, probabilmente al contrario di molte delle dame con cui sono uscito”. E ancora: “La mia paura è che alcune mi abbiano ‘sfruttato’ per stare a centro studio. […] A volte mi sono chiesto se forse il mio errore è quello di essere troppo caloroso, passionale. Ma io sono così e non mi posso modificare”.

La rivelazione del cavaliere

Biagio Di Maro ha in seguito spiazzato i fans del programma con un’incredibile confessione sulla dama Sabina, frequentata qualche tempo fa. Ha spiegato: “Se c’è qualcuna che rimpiango? Senza dubbio Sabina. Per lei ho organizzato una gita a Napoli solo per farle prendere un caffè”.

E ancora: “Ho fatto un gesto bellissimo e poi, purtroppo, anche lei alla fine ha avuto dei dubbi su di me”.