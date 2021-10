Tony Colombo, avete mai visto la prima moglie del cantante neomelodico? Diversissima da Tina Rispoli

Tony Colombo è un noto cantante neomelodico, molto apprezzato nel panorama nazionale, ma avete mai visto la prima moglie dell’artista? Ecco di chi si tratta.

Nato a Palermo nel maggio del 1986, Tony Colombo ha dato il via alla propria carriera nel mondo della musica all’età di 7 anni quando pubblicò il suo primo progetto discografico che ottenne ottimi risultati arrivando a vendere 23 mila copie. Da allora il cantante non ha mai abbandonato il palco, arrivando a portare il proprio repertorio davanti a migliaia di persone nelle piazze di tutta Italia.

Chi è la moglie di Tony Colombo

Dal marzo 2019 il cantante è sposato con Tina Rispoli, all’anagrafe Immacolata. La donna è originaria di Secondigliano, quartiere di Napoli ritenuto tra i più difficili della città, ed è parte della famiglia dei “boxer”, detta così per il soprannome del padre della donna. Tina ha un matrimonio alle spalle con Gaetano Marino ucciso da due killer sul lungomare di Terracina nel 2012 e conosciuto per essere stato un boss degli Scissionisti, gruppo camorristico di Secondigliano fortemente legato al traffico di droga.

Chi è la prima moglie di Tony Colombo

Ma prima del matrimonio con la vedova di Gaetano Marino, Tony Colombo è stato sposato con Luana La Rosa, anche lei originaria di Napoli. I due hanno compiuto il grande passo a soli 18 anni e dal loro rapporto sono nati 3 figli Marco, Julie ed Emmanuela Lia Rosa. Purtroppo le cose nella coppia non sono andate nel migliore dei modi tanto da portarli a prendere la decisione di separare le loro strade. Luana è una cantante gospel e spesso condivide alcuni dei suoi brani sui social network, in particolare su Instagram e Youtube.

LEGGI ANCHE—>Afef Jnifen si è sposata per la quarta volta: ecco chi è il marito della showgirl

Tina Rispoli indagata

Negli ultimi giorni il nome di Tina Rispoli è tornato ad attirare l’attenzione delle testate, dopo che il gip (giudice per indagini preliminari) Anna Tirone ha respinto la richiesta di arresto da parte della procura per associazione mafiosa di stampo camorristico. Secondo quanto riportato da Fanpage dalle indagini non sono emersi elementi concreti che potessero giustificare l’arresto della donna. Proprio Rispoli durante un’intervista televisiva aveva dichiarato di essere totalmente ignara delle attività illegali del primo marito. Nonostante questa decisione, la procura di Napoli ha nuovamente chiesto l’arresto di Tina Rispoli e altri 22 indagati, infatti secondo il pubblico ministero la vedova era ai vertici del clan.