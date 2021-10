Romina Power e il periodo della separazione da Al Bano: “Non volevo più sentir parlare di lui!”

Romina Power è stata premiata alla Biennale di Milano: per l’occasione la donna ha parlato dei suoi grandi successi musicali, condivisi insieme all’ex marito Al Bano Carrisi.

A cento anni dalla nascita di Margherita Hack, Romina Power ha ricevuto il premio che porta il nome della celebre scienziata alla Biennale di Milano.

Venerdì 22 ottobre la donna si è presentata con un bellissimo abito lungo rosa per ricevere il prestigioso premio dalle mani di Salvo Nugnes durante la settimana dedicata al simposio d’arte.

Romina Power scherza su Al Bano: “Appena lo nomino, chiama”

Accanto al professore Francesco Alberoni e alla giornalista e psicologa Cristina Cattaneo, la cantante ha risposto ad alcune domande con la personalità che l’ha sempre contraddistinta, ironica e solare. Con la scienziata italiana nata cento anni fa la donna condivide la difesa dei diritti degli animali e la forte predisposizione ambientalista a tutela della natura. Durante la chiacchierata il telefono della cantante comincia a squillare: si tratta di Al Bano che viene coinvolto attraverso una battuta proprio da Romina. “Vuole parlare lui” dice la Power, sottolineando la personalità predominante del Leone di Cellino San Marco.

“Ultimamente capita che appena lo nominiamo chiama”, continua Romina, “Avrà un’antenna, non lo so”. Tra uno scherzo e l’altro c’è tempo per approfondire il successo legato ad alcune canzoni del duo Carrisi-Power che sono rimaste nella storia della musica italiana. “I nostri più grandi successi non li abbiamo scritti noi, purtroppo. Negli anni ’70 abbiamo prodotto e scritto tutte le nostre canzoni dell’epoca, ma sono passate abbastanza inosservate.”, dice sinceramente la Power.

Al Bano e Romina, dalla separazione alla ritrovata intesa: la verità della Power

Si passa a parlare della grande fama conquistata a livello mondiale e qui l’ex moglie di Al Bano non sa darsi una motivazione: “Non ho mai capito perché i russi ci amano così tanto. E non capisco perché ad Al Bano piaccia Putin”, dice Romina infilando una frecciatina non da poco all’interno del discorso. Dopo la separazione con il cantante pugliese, Romina decise di allontanarsi per un periodo dal periodo della musica: “Sono andata negli Stati Uniti e per molti anni non volevo più sentir parlare di Al Bano né delle nostre canzoni. Poi è cambiato qualcosa in me quando ho cominciato ad abbracciare il buddhismo perché ti insegna che non devi escludere mai nessuno.”

L’occasione per la riappacificazione è arrivata nel 2013: “Quando mi hanno chiamata per festeggiare i 70 anni di Al Bano ho pensato -Sta invecchiando, poverino, come faccio a dire di no?-. Sono andata pensando di fare questo concerto in Russia e poi tornarmene nel deserto della California. Invece dopo quello sono piovute offerte su offerte: non ho ancora smesso da allora e pensavo di aver smesso.”, racconta Romina.

Dopo la fine del sodalizio artistico con Al Bano, la Power ha provato anche la carriera da solista con un album tutto suo: “Ci ho lavorato dodici anni, ma l’hanno ascoltato solo le mie amiche, mia sorella e pochi altri.”, conclude Romina, confermando che la sua carriera musicale resta legata al duo con l’ex marito.