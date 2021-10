Albano Carrisi e Romina Power di nuovo insieme: l’annuncio a sorpresa della cantante spiazza tutti

La pandemia da Covid19 ha arrecato nelle nostre vite più danni di quanti avessimo potuto immaginare. Nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover rinunciare anche a quelle “piccole cose” che oramai davamo per scontate. Il mondo del turismo e del lavoro sono stati messi in ginocchio, arrecando disagi sociali ed economici a tutta la popolazione mondiale.

Una delle categorie più colpite dall’interruzione di tutte le attività artistiche sono stati, senza dubbio, i lavoratori dello spettacolo. A causa della chiusura dei teatri e dell’impossibilità di realizzare eventi e concerti, tecnici, cantanti e tutte le altre figure coinvolte in tale settore hanno subito una battuta d’arresto per tutta la durata dell’emergenza. Ad oggi, fortunatamente, si inizia a intravedere la luce fuori dal tunnel, e tante attività stanno riprendendo il loro normale funzionamento. A tal proposito, una delle coppie di artisti più amate di sempre, Al Bano e Romina Power, hanno annunciato la data del loro prossimo evento dal vivo insieme, con grande felicità dei loro innumerevoli fan. Qui di seguito, ecco tutti i dettagli.

La Svizzera pronta ad accogliere Al Bano e Romina

Manca davvero poco, oramai, al grande evento che tanti di noi stavamo aspettando: Al Bano e Romina di nuovo insieme per esibirsi dal vivo. L’annuncio ufficiale è stato dato poche ore fa: entrambi gli artisti, infatti, hanno pubblicato sui loro profili Instagram ufficiali la locandina del prossimo concerto che li vedrà protagonisti.

In occasione del Christmas Sessions, sei giorni durante i quali musica e spettacoli accompagneranno l’avvento delle vacanze natalizie, Romina Power e Albano Carrisi torneranno insieme sul palco, per la prima volta dopo la pandemia, per regalare al pubblico le canzoni più amate di tutta la loro carriera. Il concerto è previsto per il 21 novembre 2021 alle ore 19:00 presso il Palazzo dei Congressi a Bienne, Svizzera.

Un legame indissolubile che dura nel tempo

Le storie di Albano Carrisi, nato a Cellino San Marco nel 1943, e Romina Power, figlia d’arte nata a Los Angeles nel 1951, si sono incrociate per caso proprio grazie a un progetto lavorativo. Nel 1967, il giovane Al Bano era impegnato nella lavorazione del suo primo film intitolato Nel sole, come l’omonima canzone che lo ha condotto al grande successo; Romina, in quell’occasione, era voltata in Italia dagli Stati Uniti proprio per prendere parte al medesimo progetto. Da allora, Al Bano e Romina Power hanno formato, per tantissimi anni, una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo, non solo dal punto di vista artistico, ma anche personale.

Il 26 luglio 1967, Al Bano e Romina sono convolati a nozze e, fino al 1999, anno in cui hanno annunciato la separazione, hanno continuato a far sognare milioni di fan con le loro bellissime canzoni. Dopo alcuni anni durante i quali i rapporti tra i due non sono stati idilliaci, la coppia di artisti ha deciso di tornare a esibirsi insieme, a dimostrazione del fatto che, nonostante il loro matrimonio si finito da tempo, l’affetto, la stima e il rispetto reciproco non avranno mai fine.