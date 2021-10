Un Posto al Sole compie 25 anni: sorpresa per i telespettatori nella puntata del 21 ottobre?

Arrivati al 21 ottobre del 2021, ricorrono i 25 anni esatti dal primo episodio di Un Posto al Sole, la celebre soap opera trasmessa da Rai Tre, in tal senso ecco cosa succederà per questo anniversario importante.

La storia della soap

Da un quarto di secolo dura Un posto al sole, divenendo di fatto la soap più longeva tra tutte quelle prodotte in Italia, record battuto 4 anni fa. La serie è ambientata a Napoli ed è ispirata ad una produzione omologa australiana, intitolata nella fattispecie Neighbours, mentre le vicende italiane si legano alla realtà partenopea, tra riscatti sociali, disoccupazione, discriminazione e temi riguardanti la delinquenza.

In particolare, si narrano le vicende di alcuni residenti di un condominio sorto nel suggestivo quartiere di Posillipo, con il panorama del mare e del vulcano Vesuvio. Nel cast di Un posto al sole, ad essere sempre stati presenti da quel lontano 1996 troviamo tra gli altri, Patrizio Rispo e Marzio Honorato, rispettivamente nei panni di Raffaele Giordano e Renato Poggi, oltre ad Alberto Rossi e Luisa Amatucci, i quali interpretano la coppia formata da Michele Saviani e Silvia Graziani.

La programmazione per tale evento

Nel mezzo secolo di soap, vi sono state ben 26 stagioni, l’ultima delle quali è partita lo scorso 23 agosto; Rai Tre ha trasmesso in totale ben 5798 episodi sino ad ora. Proprio per celebrare il mezzo secolo dalla prima puntata di sempre, vi sarà un appuntamento speciale a partire dalle 18 e 30, dove la quasi totalità del cast attualmente presente si collegherà sul profilo Facebook di Rai Play.

Si discute però di una possibilità di trasmettere in futuro Un posto al sole proprio alle 18 e 30, o in ogni caso nel tardo pomeriggio, inserendo nel preserale un approfondimento giornalistico a cura di Lucia Annunziata. Questa eventualità potrebbe paventarsi a partire da inizio 2022, ma gli appassionati della Soap Opera non sarebbero d’accordo, non solo per l’abitudine di guardare gli episodi ad inizio sera, ma in quanti molti di loro lavorano e non potrebbero più seguirlo come prima.