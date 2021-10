Conoscete l’ex moglie di Matteo Salvini? Lei famosa giornalista e mamma del primogenito del Senatore

Avete mai visto l’ex moglie del Senatore e leader della Lega, Matteo Salvini? Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Il primo amore dell’ex Ministro

Il Senatore e Segretario della Lega, Matteo Salvini è uno dei politici più noti e in vista del panorama politico nostrano. Ma l’ex Ministro dell’Interno, di tanto in tanto, riesce anche a conquistare le copertine delle riviste patinate di gossip. Famosissima, ad esempio, la sua chiacchieratissima storia d’amore con l’ex conduttrice de La prova del cuoco ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi. Ma conoscete il primo amore di Salvini?

Nel 2003, allora Segretario provinciale della Lega di Milano, Matteo Salvini è convolato a nozze con Fabrizia Ieluzzi, giornalista e speaker radiofonica. Nell’aprile dello stesso anno è nato il figlio della coppia, Federico. I due hanno condiviso la grande passione per la politica e per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il loro matrimonio, però, è durato solo due anni.

Vita privata di Matteo Salvini

Dopo la separazione da Fabrizia Ieluzzi, l’attuale Segretario della Lega ha avuto una storia d’amore con l’avvocata Giulia Martinelli. I due hanno avuto una bambina, la piccola Martina, nata nel 2012.

Dopo la già citata relazione con la conduttrice Elisa Isoardi, durata tre anni e terminata nel 2018, Salvini ha una storia d’amore con la figlia del politico Denis Veridini, Francesca. I due sono insieme dal 2019 e per loro si parla addirittura di grande passo. Sarà così?