Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, 21 ottobre 2021, la giovane Tina sta vivendo un momento molto difficile, in tutti i campi, ma in particolare è terrorizzata dal suo stato di salute che non migliora.

Intorno al magazzino di moda più importante di Milano, ruotano situazioni avvincenti ed appassionanti: così anche nella puntata odierna, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno alle ore 15.55, torna una situazione davvero inaspettata.

La protagonista della puntata sarà la giovane e talentuosa cantante Tina. A prestare il volto a uno dei personaggi indiscussi della fiction, da ben quattro anni, è l’attrice Neva Leoni. Bravissima e talentuosa, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Neva ha raccontato un po’ di se e un po’ della bellezza del suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore.

Ha parlato della sua vita privata e del matrimonio in programma con Claudio Colica, rimandato lo scorso anno per via della scomparsa improvvisa di suo padre un mese e mezzo prima della data delle nozze, per poi passare al suo ‘ruolo storico’ di Tina, un’esperienza che lei stessa ha definito ‘pazzesca’ definendo le donne di un tempo ‘ complete e fighissime’, nonché capaci ancora di arrossire.

Sarà nella puntata di oggi, 21 ottobre 2021, proprio Tina al centro della scena che apparirà sul set terrorizzata per un motivo ben preciso. Scopriamo insieme cosa andremo a vedere a Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore: perché Tina è terrorizzata?

Vittorio non riesce a capire perché la giovane Tina appare molto tormentata e per questo Salvatore, fratello della cantante, sta pressando sua sorella ad essere sincera con l’uomo. La cantante, però, si trova in forte difficoltà perché non si sente ancora pronta nel rivelare il suo segreto legato alle sue condizioni di salute.

La donna si trova a vivere un vero dramma: ha un serio problema alle corde vocali e per lei che è una cantante il dramma è doppio. Nonostante Tina stia seguendo una cura, i risultati sperati non sembrano arrivare e non ci sono benefici. Il rischio per la donna è di avere dei grandi disagi per la sua vita privata e per quella lavorativa.

Intanto, però, Vittorio inconsapevole di tutto, si sta molto impegnando per Tina e sta riscrivendo la sceneggiatura del film per poterla far partecipare.

Il rifiuto di Tina

Vittorio Conti non sapendo del grave problema di salute di Tina, sta continuando a lavorare per renderla protagonista del suo progetto lavorativo, puntando sulle sue doti canore.

Per questo motivo quando la cantante rifiuterà la sua proposta di esibirsi al Circolo, davanti a Brivio e al produttore, per ringraziarli di aver modificato la sceneggiatura del film, Vittorio resterà sconvolto e soprattutto molto deluso da questo gesto di ingratitudine.

Tina, sempre più terrorizzata, si chiuderà ancora di più a riccio e deciderà di dare poche spiegazioni sulla scelta del suo rifiuto. Ecco perché il barista continuerà a pressare Tina affinché dica la verità di questo suo atteggiamento. Riuscirà la cantante a svelare il suo dramma, ovvero che sta perdendo la voce? Non ci resta che seguire la puntata in onda questo pomeriggio.