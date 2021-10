Una Vita, anticipazioni 21 ottobre: Velasco trama contro Felipe, l’uomo è in coma!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda giovedì 21 ottobre su Canale 5: ecco cosa accadrà ai protagonisti dell’amata soap!

Cosa ci svelano le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2021 di Una Vita? Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori affezionati della soap in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14.05.

Ecco la trama dell’episodio di questo giovedì che vedrà protagonisti Sabina, Roberto e Miguel, ma ci sarà spazio anche per la confusione di Genoveva.

Una Vita, Sabina e Roberto vogliono comprare il ristorante di Felicia

Sappiamo tutti che Felicia è la proprietaria del prestigioso ristorante del quartiere di Acacias, il Nuovo Secolo XX. Per la donna gli affari vanno piuttosto bene, ma dal momento in cui si trova da sola a dover portare avanti il lavoro nell’osteria, la fatica comincia a farsi sentire. L’arrivo di Marcos in città ha spinto poi Felicia a sognare, a lasciarsi andare con i pensieri e a dimenticare in fretta quelli che sono obblighi e doveri.

Così la donna ha cominciato a valutare la vendita del ristorante: anche se la notizia non è ancora ufficiale, la voce che è cominciata a circolare ha attirato una misteriosa coppia di possibili acquirenti. Chi sono i due interessati a rilevare l’attività di Felicia? Si tratta di Sabina e Roberto che vogliono diventare i nuovi proprietari del Nuovo Secolo.

I due, però, non sembrano voler seguire direttamente le trattative e preferiscono affidare questa responsabilità al nipote Miguel. Questa circostanza non fa che alimentare il mistero che aleggia intorno alla coppia, già vista in modo particolare dal momento che si tratta di un’assoluta novità per il quartiere. Le anticipazioni rivelano che i due si troveranno ben presto a fare i conti con la diffidenza degli abitanti di Acacias. Si tratta di un’impressione iniziale o davvero i due nascondo qualcosa di losco?

Anticipazioni Una Vita: Laura avvelena Felipe

Nella puntata di Una Vita in onda oggi giovedì 21 ottobre ci sarà spazio anche per la storia di Genoveva, alle prese con un riavvicinamento inaspettato a Felipe. Velasco, intimorito da questa novità, ha deciso di architettare un piano criminale coinvolgendo attraverso un ricatto la malcapitata Laura. In particolare l’avvocato ha obbligato la cameriera ad avvelenare il suo rivale in amore.

Intanto lo stesso Velasco si impegna per impedire l’intromissione di Genoveva e allontanare qualsiasi sospetto riguardo al misterioso assassinio. Ma qualcosa non è andato secondo i piani: nonostante la precisione con cui ha calcolato l’omicidio, Felipe, barcollante dopo una potente dose di veleno, è caduto battendo la testa. Laura si convince di poter mascherare l’omicidio dell’uomo attraverso la messa in scena di un incidente e chiama i soccorsi: la situazione di Felipe è grave, l’uomo è in coma e non si sa quale sarà la sua fine. Genoveva viene subito informata delle condizioni del marito e sviluppa sentimenti contrastanti. L’appuntamento con Una Vita si rinnova ogni giorno su Canale 5 alle 14.10 per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.