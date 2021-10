Uomini e Donne, anticipazioni: ritorno di fiamma tra Armando e Marika?

In arrivo le anticipazioni della puntata di oggi, 21 ottobre 2021, di Uomini e Donne: a tenere alta l’attenzione, molto probabilmente, il ritorno di fiamma tra Armando Incarnato e Marika, protagonisti del trono Over.

Il dating show di Maria De Filippi torna anche oggi, 21 ottobre 2021, con il consueto appuntamento alle ore 14 e 45 su Canale 5. L’edizione di quest’anno si è dimostrata ricca di sorprese e novità fin da subito, sia per quanto riguarda il trono Classico dei tronisti, sia per il trono Over dove protagonisti sono i cavalieri e le dame in studio.

Cosa hanno visto i telespettatori ieri? Nella scorsa puntata il protagonista principale è stato Matteo Fioravanti che ha deciso di portare in esterna la corteggiatrice Veronica. Durante la loro uscita, il tronista si è aperto in modo più privato, facendo conoscere alla giovane donna il suo amato cane e mostrandole il quartiere in cui vive. Un estratto della sua vita privata che è stato letto come un segnale di grande interesse di Fioravanti per la corteggiatrice.

Di fronte ad un’esterna così impegnativa, la ‘rivale’ Noemi, in studio, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime e di litigare con il tronista, sentendosi minacciata da questo gesto importante compiuto da Matteo in favore dell’altra corteggiatrice. La puntata odierna, quindi, riprenderà da questa situazione ma, successivamente, volterà pagina per dare spazio al trono Over, ed in particolare ad un’altra situazione infuocata: quella tra il cavaliere Armando Incarnato e la dama Marika. Cosa succederà?

Uomini e Donne: cosa succede tra Armando Incarnato e Marika?

C’è odore di ritorno di fiamma tra il cavaliere Armando Incarnato e la bellissima dama Marika? Secondo i rumors sì, è proprio quello che andremo a vedere nella puntata di Uomini e Donne, in onda quest’oggi.

Solo qualche settimana fa, la nuova dama di quest’edizione, la Geraci aveva raccontato al Magazine di Uomini e Donne della sua frequentazione con Incarnato. Aveva spiegato l’emozione della sua prima partecipazione al Trono Over, totalmente inesperta di televisione. Marika, inoltre, aveva parlato di Armando Incarnato, descrivendo il loro primo incontro come un colpo di fulmine e definendo il cavaliere come il suo prototipo fisico di uomo ideale.

Marika, che da casa seguiva sempre Uomini e Donne e in particolare Armando Incarnato, lo ha definito un uomo dolce, sensibile ed affettuoso. Insomma tra i due tutto sembrava procedere a gonfie vele fino, però, all’inaspettata rottura, una decisione presa dal cavaliere napoletano che aveva fatto soffrire la Geraci che non ha mai nascosto di essere molto presa da Armando.

I rumors parlano di un ritorno di fiamma tra Armando e Marika

Stando alle anticipazioni della puntata trasmessa oggi su Canale 5, al centro dello studio di Uomini e Donne ci sarà Armando Incarnato che tornerà ad appassionare i telespettatori con un probabile ritorno di fiamma con la dama Marika.

Lo stesso cavaliere, per via di alcuni atteggiamenti della donna, aveva deciso di interrompere la frequentazione ma, stando a quanto detto dai rumors, Incarnato rivelerà di essere uscito di nuovo con la dama. Questo potrebbe far sperare in un ritorno di fiamma?

Al momento non ci sono conferme, per questo si dovrà attendere la puntata di oggi per verificare se questo riavvicinamento tra i due sia vero.