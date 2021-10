Brian Perri senza freni su sua moglie Elisabetta Canalis: “Sotto le lenzuola”

Elisabetta Canalis è stata conduttrice per una sera a Le Iene, che ne hanno approfittato per intervistare il marito Brian Perri: le dichiarazioni hot del medico sui rapporti sotto le lenzuola con la showgirl.

Era il 2014 quando Elisabetta Canalis e Brian Perri convolavano a nozze sei mesi dopo il primo incontro avvenuto in Messico. Le celebrazioni, organizzate rigorosamente nella città natale della ex Velina di Striscia la notizia, Alghero, furono seguitissime e ricche di volti noti dello spettacolo italiano. Dopo il matrimonio, poi, la Canalis ha lasciato l’Italia per seguire il marito in America, dove lavora come medico chirurgo.

Nonostante il sogno di Elisabetta sia quello di tornare a vivere nel Bel Paese non appena la professione di Brian Perri lo permetterà, la Canalis non perde occasione per fare rientro a casa. “Quando è a Milano mi trascura per lavoro”, ha confessato il marito della showgirl ai microfoni de Le Iene. Ma le dichiarazioni di Perri non si sono limitate solo alla gestione familiare: Brian non ha esitato, infatti, a raccontare quanto la moglie sia brava…sotto le coperte.

Brian Perri ed Elisabetta Canalis nell’intimità

“Dai un voto ad Elisabetta da uno a dieci”, hanno chiesto Le Iene a Perri che, sin da subito, si è dimostrato propenso al gioco.

La Canalis si è meritata un bel 10 come madre, come amante e come cuoca, ma gli inviati del programma di approfondimento di Italia 1 hanno deciso di fare al medico delle domande ancora più piccanti.

“Il miglior se**o della tua vita lo hai fatto con Elisabetta?”, hanno curiosato Le Iene, mentre Brian Perri, con sorriso sornione, si limitava a dire: “Sì!”.

A conclusione della sua intervista, tuttavia, il marito della Canalis ha voluto ribadire il grande amore che prova nei confronti della showgirl e della figlia Skyler Eva.

“Mi hai fatto il regalo più prezioso al mondo: Skyler, nostra figlia – ha detto lui – . Ti amo troppo e un giorno vivremo tutti insieme, in Italia”.

Leggi anche–>Elisabetta Canalis sorprende il marito: ecco la bellissima reazione di Brian

Leggi anche–>Elisabetta Canalis stanca del marito Brian Perri? “Una vita tra il noioso e il tranquillo”

Elisabetta Canalis, le ultime rivelazioni sul marito

Eppure, solo qualche mese fa, Elisabetta Canalis aveva rilasciato un’intervista che fece il giro del web per alcune dichiarazioni sull’intimità con il marito.

Sposati da sette anni e genitori di una bambina, la showgirl e il medico pare non abbiano molto tempo da dedicare alla loro privacy.

“Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… – aveva commentato la Canalis – . Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”.