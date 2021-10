Fan preoccupati per Giulia Salemi: “Non posso parlare perché oppure inizio a sanguinare” [Video

Giulia Salemi è una delle giovani più amate sia dal pubblico del piccolo schermo che dagli utenti social del mondo virtuale. Vanta di tantissimi follower il suo profilo Instagram, i quali si sono preoccupati per le sue condizioni fisiche. Ha realizzato un video in cui dice che non riesce a parlare. Ecco cosa sta succedendo.

Il percorso di Giulia Salemi al Gf Vip

Attualmente Giulia Salemi è al timone della conduzione con Gaia Zorzi, sorella dell’influencer Tommaso, del programma italiano Gf vip party. Lo scopo è commentare tutte le dinamiche che si vengono a creare nella casa del reality più seguito dagli italiani. Lei era già nota nel piccolo schermo, ma ha ottenuto ulteriore visibilità partecipando per ben due volte al Gf vip. La prima volta ha conosciuto Francesco Monte, con il quale ha avuto una storia breve. Poi si è rimessa alla prova davanti alle telecamere nell’ultima edizione e ha avuto modo di conoscere Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo aveva perso la testa per Elisabetta Gregoraci, ma con l’arrivo di Giulia le cose sono cambiate. Adesso sono felicemente fidanzati, in quanto hanno fatto ricredere tantissimi sulla loro relazione. Amatissima sui social, non a caso molti si sono preoccupati per le sue condizioni fisiche. Ha realizzato un video per spiegare il motivo della sua assenza temporanea sul web.

“Alcuni saranno felici e altri no”

Nel video, pubblicato nella pagina Instagram dedicata alla coppia Prelemi, Giulia Salemi si riprende con del ghiaccio sulla mascella: “Non posso parlare perché si aprono i punti e inizio a sanguinare come oggi…alcuni saranno felici e altri no…però oggi non posso. Grazie vi amo”. Giulia ha attivato una modalità che ha permesso ai follower di scriverle. Uno le ha chiesto di parlare, così ha subito risposto mostrandosi in condizioni non idonee per poterlo fare nel migliore dei modi. Ha anche ironizzato su chi avrebbe gioito nel non sentirla, però poi si è soffermata su chi si è preoccupato. Per fortuna può contare sul sostegno delle persone a lei care, come il fidanzato Pierpaolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA-STELLA-DI-BROADWAY G❤️P (@prelemi_stelladibroadway)

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, problemi risolti tra le due ex gieffine? Insieme tra risate complicità

Uno scherzo non gradito

Scherzi a parte sta riscuotendo un enorme successo, anche se ha ricevuto delle critiche per lo scherzo fatto ai danni di Giulia. In pratica è stata lasciata da sola per strada intrappolata in un mobile per più di mezz’ora. Presa dallo sconforto, si è lasciata andare in un pianto con continue suppliche di essere soccorsa. Alla fine è stata portata nello studio e ha ricevuto un applauso dal pubblico. Tuttavia la maggior parte dei telespettatori non ha condiviso la scelta fatta dalla produzione.

Leggi anche -> Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi presto genitori? L’ex gieffino rivela: “Mi piacerebbe”