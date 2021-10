Grande Fratello Vip: due concorrenti pronti ad entrare nella casa | Ecco chi sono

La casa più spiata d’Italia è pronta all’ingresso di due nuovi concorrenti: ecco chi potrebbe prendere parte al reality show di Canale 5.

Il 13 settembre è ufficialmente iniziata la sesta stagione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini in diretta dal palastudio di Cinecittà. Ad affiancarlo nella conduzione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Un trio alquanto scoppiettante che già nel primo mese ha avuto occasione di scontrarsi e di essere protagonista di accese discussioni. Quanto al programma in sé, l’edizione 2021 sembra essere inziata con il piede giusto. Gli ascolti registrati sono in linea con i numeri consueti della trasmissione: la première ha registrato 2,8 milioni di telespettatori e il 20,7% di share. Ma cosa è successo dalla prima puntata a oggi?

I concorrenti eliminati al Gf Vip 6

Sicuramente il cambiamento maggiore riguarda i concorrenti che hanno dovuto dire addio alla casa del Grande Fratello Vip. Sono in quattro le celebrity a essere state eliminate fino a questo momento: Amedeo Goria, Samy Youssef, Andrea Casalino e Tommaso Eletti. Nella prossima diretta del programma, inoltre, sono altre le star che potrebbero dover interrompere il loro percorso al Gf Vip 6. In nomination troviamo Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Ma se questi sono i concorrenti a rischio eliminazione, non mancano quelli che potrebbero aggiungersi alla rosa di quelli ancora in gara. In particolare, negli ultimi giorni si parla di due possibili nuovi ingressi nella casa: l’influencer Antonella Fiordelisi e l’imprenditore Alessandro Rossi, attuale fidanzato di Francesca Cipriani.

Chi è Antonella Fiordelisi

Salernitana, classe 1998, Antonella Fiordelisi milita nella squadra di scherma Nedo Nadi in Serie A2 e nella Nazionale Italiana. Nel corso della sua carriera sportiva, ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada. Parallelamente all’impegno profuso per eccellere in questa disciplina, la giovane schermitrice ha anche dedicato parte del suo tempo agli studi e nel dicembre 2019 si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. La maggior parte del pubblico, comunque, la conosce per la sua attività come modella e influencer. Solo sul suo profilo Instagram, infatti, è seguita da oltre 1,2 milioni di follower. Qui, ama condividere diversi scatti della sua vita divisa tra Roma, Milano e Salerno.

Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani

Quanto al secondo concorrente che potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia, non si hanno molte informazioni. Alessandro Rossi, 30 anni, è un imprenditore edile e lavora costruttore e arredatore d’interni. Il suo nome è noto soprattutto per essere legato a quello di Francesca Cipriani, già concorrente del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti durante una cena con amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati. La partecipazione di Alessandro Rossi al reality show potrebbe senza dubbio rivelarsi un duro banco di prova per la coppia!